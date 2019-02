Die Frauen von Floorball Uri erzwingen ein Entscheidungsspiel Im NLB-Playoff-Viertelfinal (best of 3) zwischen Floorball Uri und Dürnten-Bubikon-Rüti steht es nach zwei Partien 1:1. Beiden Spiele werden im Penaltyschiessen enschieden. Urs Hanhart

Die Urnerin Lucie Kadlecovà (links) glänzt mit vollem Einsatz. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. Februar 2019)

In der ersten Playoff-Partie, die am Samstag in Rüti ausgetragen wurde, waren die Urnerinnen ganz nahe dran, dem Favoriten Dürnten-Bubikon-Rüti ein Bein zu stellen. Die erfolgsverwöhnten Zürcher Oberländerinnen, die die Qualifikationsphase beinahe nach Belieben dominiert hatten, konnten sich trotz Heimvorteil nur mit grosser Mühe im Penaltyschiessen mit 3:2 durchsetzen. Im zweiten Playoff-Spiel, das am Sonntag in der Altdorfer Feldli-Arena durchgeführt wurde, schlugen die Urnerinnen eindrücklich zurück. Erneut fiel die Entscheidung erst im Penaltyschiessen. Dabei behielten die Gelb-Schwarzen das bessere Ende für sich.

Es war ein echter Hitchcock-Thriller, den die Zuschauer zu sehen bekamen. Zunächst verschossen beide Teams die ersten fünf Penalties. Im sechsten Anlauf war es dann Regula Arnold, die den Ball eiskalt im Netz versenkte. Damit avancierte eine überaus routinierte Spielerin zur Matchwinnerin, die möglicherweise ihren letzten Auftritt vor dem Heimpublikum hatte. Ende Saison wird sie nämlich zurücktreten. Matchwinnerin Nummer zwei war Uri-Keeperin Anna-Lena Arnold, die alle sechs Penaltys parierte.

Drei-Tore-Führung verspielt

«Unser Team hat im zweiten Spiel eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen», freute sich Uri-Trainer Roger Metry. «Wir haben immer an den Sieg geglaubt und weitergekämpft. Das ist eine Qualität, die uns schon seit einigen Wochen auszeichnet. Angesichts des für uns sehr unglücklichen Spielverlaufes ist dieser Erfolg gegen einen auf dem Papier übermächtigen Gegner hoch einzuschätzen.»

Eigentlich hätten die Urnerinnen das zweite Match bereits in der regulären Spielzeit für sich entscheiden müssen. Uri ging in der 16. Minute durch einen Powerplay-Treffer von Regula Arnold in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Sarah Tresch mit einem platzierten Schlenzer auf 2:0. Und es kam noch besser: Eine Viertelstunde vor Schluss bescherte Mila Saari ihrem Team gar das 3:0. Aber die Zürcherinnen gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in Überzahl zunächst auf 1:3 und wenig später durch einen Freistosstreffer auf 2:3. In der vorletzten Minute schafften die Gäste gar den Ausgleich und erzwangen so eine zehnminütige Verlängerung, die allerdings torlos verlief. Uri überstand in der Overtime eine zweiminütige Unterzahlphase nur mit viel Glück und dank dem Können von Torhüterin Arnold.

Zuversicht für das Entscheidungsspiel

Dem dritten und entscheidenden Kräftemessen mit den Riders vom kommenden Sonntag in Rüti um den Einzug in die zweite Playoffrunde sieht Metry zuversichtlich entgegen. Er betonte: «Im Gegensatz zu den Gastgeberinnen, die mächtig unter Druck stehen, haben wir nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Wir haben durchaus das Zeug, auch in diesem Entscheidungsspiel zu bestehen. Seit dem Jahreswechsel hat kein anderes NLB-Team so viele Siege gefeiert wie wir. Das gibt natürlich Zuversicht und Selbstvertrauen.» Als Qualifikationssieger durften die Riders ihren ersten Playoff-Gegner selber auswählen. Sie entschieden sich für den Qualifikationsachten Uri und gingen wohl davon aus, dass die Urschweizerinnen leicht zu packen sein würden. Das hat sich nun ganz klar als Fehleinschätzung erwiesen.