Rollhockey Schritt in Richtung Ligaerhalt: Uri gewinnt heisses Kellerduell Im ersten Abstiegsspiel setzt sich der Rollhockeyclub Uri gegen Verfolger Wolfurt mit 3:2 durch.

Adrian Briker (rechts) erzielt gegen Wolfurt zwei Tore. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 23. April 2022)

Brisanter hätte die Ausgangslage vor dem ersten Playoutspiel kaum sein können. Dem RHC Wolfurt winkte die Chance, den RHC Uri mit einem Auswärtssieg zu überflügeln und unter den Abstiegsstrich zu verbannen. Auf der anderen Seite bot sich den Urschweizern die Gelegenheit, sich mit einem Auftakterfolg etwas Luft nach hinten zu verschaffen. Beide Teams gaben von Beginn weg mächtig Gas, wobei sich die Platzherren vielversprechendere Torchancen erarbeiteten. Adrian Briker und Captain Joshua Imhof verzeichneten in der Startphase viel Pech, trafen sie doch mit ihren Abschlüssen nur die Torumrandung. Wolfurt nutzte in der 11. Minute gleich die erste echte Gelegenheit und ging entgegen dem Spielverlauf in Führung.

Eine kalte Dusche, von der sich die Gastgeber nur schleppend erholten. Erst in der Endphase des ersten Durchgangs kreierten sie – nach schadlos überstandener Unterzahlphase – zwei Top-Ausgleichchancen, die jedoch von Nicola Imhof und Remo Schuler vergeben wurden.

Nach der Pause den Turbo gezündet

«Zu Beginn der Partie war bei uns viel Nervosität im Spiel. Mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden, zumal die Chancenverwertung sehr zu wünschen übrig liess», bilanzierte Uri-Trainer David Esteves. Dann fügte er noch an:

«Nach der Pause sind wir dann endlich richtig aufgewacht. Uns ist eine deutliche Steigerung gelungen. Der schnelle Ausgleich hat den Knoten gelöst.»

Für diesen «schnellen Ausgleich» zeichnete Nicola Imhof verantwortlich. Im Teamwork mit seinem Bruder Joshua Imhof und einem überfallartigen Angriff unmittelbar nach dem Wiederanpfiff brachte er das Kunststück fertig, den bis dahin unüberwindbaren Wolfurt-Keeper Elias Rohner endlich zu bezwingen. Danach schlug die grosse Stunde von Adrian Briker, dem Spezialisten für stehende Bälle. In der 28. Minute bescherte er seinem Team mit einem schnell ausgeführten Freistoss die 2:1-Führung. Und zehn Minuten später versenkte er souverän einen direkten Freistoss, der nach an einem Foul an Patrick Greimel verhängt worden war, eiskalt zum 3:1. In der Folge hatten die Hausherren mehrere Gelegenheiten, die Partie endgültig für sich zu entscheiden und dem Gegner den K.-o.-Schlag zu versetzen. Unter anderem verschoss Briker einen weiteren direkten Freistoss und auch die darauf folgende zweiminütige Überzahlphase blieb ungenutzt.

In der Schlussphase wurde es unnötigerweise nochmals eng für die Gelb-Schwarzen. Wolfurt schaffte 90 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit durch einen verwerteten Penalty den 2:3-Anschlusstreffer. Zuletzt nahmen die Vorarlberger ihren Torhüter raus. Aber Uri schaukelte den knappen Vorsprung über die Runden und verhinderte mit dem Glück des Tüchtigen und einigen tollen Paraden von Schlussmann Marc Blöchlinger eine Verlängerung.

«Dieser Sieg ist enorm wichtig für uns. Wir konnten wertvolles Selbstvertrauen tanken. Im nächsten Heimspiel vom kommenden Samstag gegen Tabellenschlusslicht Montreux gilt es nun an die Leistung der zweiten Halbzeit anzuknüpfen. Wenn uns dies gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir auch die Westschweizer besiegen werden», sagte Esteves.