Uri hat neue Skikönige Josef Mulle

Andreas Schuler auf dem Weg zum Sieg. Bilder: Josef Mulle (Andermatt, 26. Januar 2019)

Sarah Briker-Stucki und Andreas Schuler heissen die Urner Alpin-Könige im Riesenslalom. Beim Nachwuchs holte sich das Geschwisterpaar Anja und Marius Wipfli die Titel und Medaillen.

Die erste Goldmedaille verdiente sich der SC Gotthard Andermatt, mit Walter Furrer an der Spitze, der mit seinem Team tadellose Meisterschaften organisierte. Bei den Frauen fehlte mit Christina Zurfluh (Isenthal) die amtierende Urner Meisterin, somit musste eine neue Königin gekürt werden. Im Fokus standen dabei die beiden Aushängeschilder Sarah Briker-Stucki (Edelweiss Bürglen) und Antonia Zurfluh (Isenthal), die den Titel gerne von ihrer Schwester Christina übernommen hätte. Dieses Ansinnen vereitelte die zweifache Urner Meisterin und mehrfache Medaillengewinnerin Bricker-Stucki, die in beiden Läufen die Bestzeit aufstellte. Antonia Zurfluh verteidigte ebenso sicher die Silbermedaille vor Nadja Herger (Edelweiss Bürglen).

Sarah Briker-Stucki ist die Siegerin im Riesenslalom der Frauen.

Im Feld der Männer schlüpften in Abwesenheit der letztjährigen Medaillengewinner Robin Bissig (Gold) und Yannik Bissig (Silber), Thomas Bissig (Bronze), sowie der mehrfache Urner Meister Stefan Briker (Edelweiss Bürglen) in die Favoritenrolle. Es kam anders: Andreas Schuler (Spiringen) fuhr in beiden Läufen Bestzeit, und distanzierte Altmeister Stefan Briker um über eine Sekunde. Bronze holte sich mit David Ziegler (Gotthard Ander-matt) eine weitere Nachwuchshoffnung aus der Trainingsgemeinschaft des Urner Skiverbandes.