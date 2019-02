Uris NLA-Rollhockeyaner holen in Genf einen Punkt Uri verliert in Genf im Penaltyschiessen. Trotzdem ist der RHC Uri neu auf einem der Playoff-Plätze zu finden.

Uri-Captain Michael Gehrig (hinten) ist mit Uri auf dem Vormarsch. Bild: Urs Hanhart

Beim Einspielen konnten die Urner den Gegner mit Sicherheit nicht beeindrucken. Magere vier Urner betraten eine halbe Stunde vor Spielbeginn den Plattenbelag in Genf und wärmten sich auf. Das übrige Kader erholte sich noch in den Katakomben vom U20-Spiel, das unmittelbar zuvor stattfand und das die Urner mit 6:3 für sich entscheiden konnten. Als die Schiedsrichter die Partie anpfiffen, waren dann nicht nur sämtliche Spieler entweder auf dem Feld oder auf der Bank, die Urner starteten auch ansprechend. Uris Top-Torschütze Felipe Sturla erzielte bereits nach drei Minuten mit einem präzisen Schuss in die rechte hohe Ecke 1:0.

Erst vier Minuten vor Ende musste Uri-Goalie Marc Blöchlinger ein erstes Mal hinter sich greifen und das 1:1 hinnehmen. Die Urner müssen sich an der eigenen Nase nehmen, in der regulären Spielzeit den knappen 1:0-Vorsprung nicht ausgebaut zu haben. Die Punkteteilung nach der regulären Spielzeit war deshalb gerecht, weil auch die Genfer einige gute Tormöglichkeiten ausliessen. Bereits nach 50 Sekunden in der Verlängerung erzielte Genf den erstmaligen Führungstreffer. Nicola Imhof traf gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Zwei Minuten später kam es noch besser. Joshua Imhof traf mit einem Rückhandschuss in den Winkel. Der Gewinn des zweiten Punktes schien zum Greifen nah. Aber nur bis 17 Sekunden vor Ende, als ein Genfer mit einem nicht minder sehenswerten Weitschuss den Ausgleich erzielte. Im Penaltyschiessen sündigten die Urner dann, sodass sich Genf schliesslich verdient den zweiten Punkt holte. (ji)