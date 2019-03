Uris Rollhockeyaner sind mit blauem Auge davongekommen und holen einen Punkt Der RHC Uri verliert sein Heimspiel gegen Genf mit 2:4 nach Verlängerung. Trotz dieses Tauchers kann er die Playoffs weiterhin aus eigener Kraft schaffen. Urs Hanhart

André Da Costa (am Ball) erzielte den einzigen Treffer für den RHC Uri in der regulären Spielzeit. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 2. März 2019)

Am Samstag vergaben die Uristiere vor heimischer Kulisse in der Rollhockey-Arena in Seedorf eine grosse Chance, den vorentscheidenden Schritt Richtung Playoff-Teilnahme zu machen. Der Sieg lag für die Platzherren quasi auf dem Präsentierteller, aber in den entscheidenden Momenten wurden die Big-Points vergeben.

Nach der sehr animiert verlaufenden, jedoch torlos endenden ersten Halbzeit legten die Genfer in der 31. Minute mit einem durchaus haltbar scheinenden Weitschusstreffer zum 0:1 vor. Uris Schlussmann Marcel Greimel war bei diesem nicht allzu scharfen Rückhandschlenzer allerdings die Sicht verdeckt. Die Gastgeber reagierten energisch und glichen nur vier Minuten später durch einen von André Da Costa verwandelten Penalty wieder aus. Zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit hatte der gleiche Spieler den Matchball auf dem Stock. Doch Da Costa vergab den nach dem zehnten Teamfoul der Genfer verhängten direkten Freistoss. In den Schlussminuten verzeichnete Uri noch zwei weitere Grosschancen. Felipe Sturla und Da Costa scheiterten in erstklassiger Abschlussposition am überragenden Genfer Keeper Sebastian Silva. So blieb es beim für die Gäste doch eher schmeichelhaften 1:1.

In der fälligen zehnminütigen Verlängerung lief dann so ziemlich alles gegen die Hausherren. Nur Sekunden nach dem Anpfiff erzielte Genf das 2:1. Zunächst konnten die Urner noch reagieren. Sturla glich mit einem Freistosstor wieder aus, verschoss dann aber kurz darauf einen Penalty. Dieses Versieben von Topchancen wurde schliesslich brutal bestraft. Genf legte in der 54. und 56. Minute noch zwei weitere Treffer nach und sorgte mit diesem Auswärterfolg dafür, dass der Kampf um die Playoff-Teilnahme weiterhin spannend bleibt.

Dreikampf um den letzten Playoff-Platz

«Dieses ausgeglichene Match hätte durchaus auf beiden Seiten kippen können. Leider ist es uns nicht gelungen, das Spiel in der regulären Spielzeit für uns zu entscheiden. Abgesehen von den verschossenen direkten Freistössen und dem Penalty haben wir nicht viel falsch gemacht», bilanzierte Uri-Trainer Simon von Allmen. Dann fügte er noch an: «Wichtig ist, dass wir gegenüber Genf nicht drei, sondern nur einen Punkt eingebüsst haben. Dadurch haben wir es weiterhin in den eigenen Händen, in die Playoffs einzuziehen.» Der RHC Genf liegt in der Tabelle nun einen Punkt vor Uri an fünfter Stelle. Allerdings haben die Romands bereits eine Partie mehr ausgetragen. Problematischer ist die Tatsache, dass Uri nun von Dornbirn, das am Samstag Wimmis mit 5:2 besiegte, überflügelt worden ist. Die Vorarlberger belegen jetzt auf dem vierten Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf die Urner, haben aber ebenfalls ein Spiel mehr bestritten. Der Dreikampf um die vierte Position, die als letzte zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, wird also eine ganz enge Kiste.