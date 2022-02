Radball Urner Radballer lassen nichts anbrennen und spielen sich in das Cupfinalturnier Zwei der drei NLA-Teams von Radsport Altdorf haben sich für das Cup-Finalturnier qualifiziert.

Altdorf I mit Jon Müller (am Ball) und Fabian Hauri (hinten). Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Februar 2022)

Die Saison der Radballer wurde letzte Woche nicht wie sonst üblich mit der ersten Meisterschaftsrunde, sondern mit den Cup-Halbfinals lanciert. An vier verschiedenen Spielorten wurde um den Einzug ins Finalturnier gespielt, wobei sich jeweils die beiden ersten der Vierer- oder Fünfergruppen das Weiterkommen sicherten. Das NLA-Team Altdorf 1 mit Fabian Hauri und Youngster Jon Müller, der den zurückgetretenen Routinier Roman Schneider ersetzt, durfte am Freitagabend vor heimischer Kulisse in der Radsporthalle Giessen in Altdorf antreten und legte dabei einen soliden Auftritt hin.

Zum Auftakt setzte sich das neu formierte Duo im vereinsinternen Duell gegen das NLB-Team Altdorf 3 (Silvan Betschart/Michael Grüter) standesgemäss mit 5:2 Toren durch. Anschliessend behielten die Lokalmatadoren gegen den NLB-Vertreter Oftringen mit dem genau gleichen Resultat die Oberhand. Nach diesen zwei Erfolgen hatten Hauri und Müller den Finaleinzug bereits auf sicher. Die deutliche 0:9-Schlappe im abschliessenden Kräftemessen mit dem amtierenden Schweizer Meister Pfungen änderte daran nichts mehr. Betschart und Grüter konnten keine der drei Partien für sich entscheiden und schieden aus.

Souveräner Auftritt der Fröhlich-Brothers

Ebenfalls nichts anbrennen liess das NLA-Team Altdorf 3 mit den Gebrüdern Timon und Yannick Fröhlich, die in dieser Saison neu im Oberhaus spielen werden. Die beiden Jungspunde traten in Mosnang an und setzten sich gegen das NLB-Team Altdorf 2 (Beda Bellmont/Jari Kern), den NLB-Vertreter Mosnang 1, den Erstligisten Frauenfeld als auch gegen das NLA-Team von Mosnang jeweils ganz deutlich durch. Die Fröhlich-Brothers zogen mit dem Punktemaximum von 12 Zählern und einem Torverhältnis 34:5 ins Cup-Finalturnier ein. Bellmont und Kern kassierten lauter Niederlagen und blieben auf der Strecke. Gleiches gilt auch für das NLB-Team Altdorf 1 mit Valentin Stadler und Jan Brand, das in Oftringen spielte und erwartungsgemäss den beiden NLA-Duos aus Oftringen und Frauenfeld den Vortritt lassen mussten. Radsport Altdorf wird somit beim Cup-Showdown, für den sich acht Teams qualifiziert und der Ende Februar in Oftringen steigen wird, mit zwei Duos vertreten sein. Nicht im Cup angetreten ist der dritte Urner Vertreter in der nationalen Topliga, nämlich Altdorf 2 mit Claudio Zotter und seinem neuen Partner Beda Planzer, der den zurückgetretenen Simon Marty ersetzt. Dieses neu formierte Duo wird erst beim Meisterschaftsstart anfangs März ins Geschehen eingreifen.

Die Karten werden neu gemischt

Erstmals überhaupt stellt Radsport Altdorf in diesem Jahr gleich drei Teams in der höchsten Spielklasse. Zu den Stärkeverhältnissen sagt der erfahrene Trainer Thomas Marty, der vor zehn Jahren das Duo Dominik Planzer/Roman Schneider zum Weltmeistertitel führte:

«Titelverteidiger Pfungen wird wahrscheinlich die nationale Meisterschaft ganz klar dominieren, zumal der bisherige Hauptkonkurrent Mosnang durch Spielerwechsel an Qualität verloren hat. Bei vielen Teams ist es zu Umstellungen gekommen.»

Hinter Pfungen werden die Karten neu gemischt.» Welches von den drei Urner Duos am stärksten einzustufen ist, kann Marty derzeit noch nicht sagen. Er hofft, dass mindestens eines oder bestenfalls zwei Altdorfer Teams im Oktober den Einzug in den grossen SM-Final schaffen. «Um die beiden Podiumsplätze hinter Pfungen gibt es sicherlich einen überaus spannenden Kampf. Die Ausgangslage ist offen, wie schon lange nicht mehr», so Marty.