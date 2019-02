Urner Radball-Teams behaupten die Doppelführung in der Rangliste In der dritten Meisterschaftsrunde gaben sich die Altdorfer NLA-Teams keine Blösse. Sie konnten sämtliche Partien für sich entscheiden. Urs Hanhart

Altdorf I mit Roman Schneider (ganz hinten) und Paul Looser geben sich in der bisherigen Meisterschaft keine Punkte her. Bild: Urs Hanhart

Besser hätte es aus Sicht der Urner Fans nicht laufen können. Sowohl Altdorf I mit Roman Schneider und Paul Looser als auch Altdorf II mit Dominik Planzer und Simon Marty legten am dritten von neun Qualifikationsspieltagen, der am Samstag in der heimischen Radballhalle Giessen ausgetragen wurde, einen – zumindest von der Punkteausbeute her – tadellosen Auftritt aufs Parkett. Allerdings bekundete Tabellenführer Altdorf I zunächst etwas Mühe, richtig in Schwung zu kommen. Das Auftaktspiel gegen den Ranglistensiebten Mosnang war eine ziemliche zähe Angelegenheit. Immerhin bissen sich Schneider und Looser durch und rangen den krassen Aussenseiter aus der Ostschweiz knapp mit 2:1 nieder. Danach lief es beim amtierenden Schweizer-Meister-Duo aber deutlich besser. Die beiden NLA-Teams aus Möhlin wurden klar besiegt.

Zum Abschluss des dritten Spieltages kam es zum Gipfeltreffen mit Pfungen. Im ersten Duell dieser Saison mit den Zürchern setzten sich Schneider und Looser souverän mit 3:1 durch. Damit verteidigte das Altdorfer Fanionteam nicht nur die Tabellenführung, sondern baute auch noch den Vorsprung von bisher drei auf fünf Punkte aus. Der Kurs Richtung erfolgreiche Titelverteidigung stimmt also bei Altdorf I.

Altdorf II behauptet den zweiten Platz

Auch Altdorf II liess bei seinem Heimauftritt absolut nichts anbrennen. Planzer und Marty starteten mit einem diskussionslosen 6:2-Erfolg gegen Mosnang in den Spieltag. Anschliessend fegten sie den Ranglistenfünften Möhlin II mit 5:1 vom Platz. Im letzten Spiel gegen Schlusslicht Möhlin I behielten die Urner mit 4:2 die Oberhand. Dank dieser tollen Ausbeute behauptete Altdorf II den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Pfungen, das ebenfalls 19 Punkte totalisiert, jedoch eine geringfügig schlechtere Torbilanz vorzuweisen hat.