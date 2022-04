Fussball Ein Urner Trainer in Luzerner Diensten: Simon Bosshard ist mit dem Hildisrieder SV erfolgreich Simon Bosshard ist Fussballtrainer mit Leib und Seele. Seit einigen Jahren ist der 43-jährige Urner bei auswärtigen Klubs tätig.

Fussballtrainer Simon Bosshard auf der Schützenmatte in Altdorf. Bild Urs Hanhart (24. März 2022)

Auf der Altdorfer Schützenmatte ist gerade ein Juniorenteam am Trainieren. Simon Bosshard kehrt immer wieder gerne dorthin zurück, um sich die Spiele der ersten Mannschaft anzuschauen, sofern er Zeit dazu findet. Ab und zu steigt er auch noch selber auf den Rasen, um beim Senioren-Team der Altdorf-Azzurri mitzukicken.

Beim FC Altdorf hat Bosshard das Fussballhandwerk quasi von der Pike auf erlernt. Als neunjähriger Knirps trat er in den Verein ein und durchlief in der Folge als Spieler sämtliche Nachwuchsstufen, von den F- bis zu den A-Junioren. Im Alter von 18 stiess er dann zur dritten Mannschaft, die später aufgelöst wurde. Daraufhin wechselte Bosshard zu den Azzurris des FC Altdorf und war dort einer von ganz wenigen Schweizern im Team. Weitere Stationen in seiner aktiven Karriere als Spieler waren das zweite FCA-Team und Drittligist SC Steinhausen, bei dem er zwei Saisons als Stammspieler agierte. Anschliessend schlug er ein 2.-Liga-Angebot aus und wechselte ins Trainermetier, dem er bis heute treu geblieben ist.

Leidenschaft und idealer Ausgleich

«Für mich ist Fussball pure Leidenschaft und schon von klein auf mein ganz grosses Hobby», verrät Bosshard. Zu dieser Ballsportart kam er durch seinen Vater, welcher Präsident des FC Altdorf war. «Fussball ist für mich ein wichtiger Ausgleich. Mir gefällt auch das ganze Drumherum mit dem gesellschaftlichen Aspekt. Als Trainer kann ich zudem eine Führungsrolle wahrnehmen, was mir sehr behagt», ergänzt der eingefleischte Union-Berlin-Fan. Beruflich ist Bosshard als Immobilienbewirtschafter tätig.

Seit Sommer 2020 amtet er beim Hildisrieder SV, der über ein sehr junges Kader verfügt. Dort zeichnet der 43-Jährige als Trainer des Fanionteams, das in der 4. Liga spielt, verantwortlich. Der Altdorfer ist einer von ganz wenigen Urnern, die nach wie vor im Urnerland wohnen und gleichzeitig einen auswärtigen Verein unter ihren Fittichen haben. Obwohl er viel Zeit in seine fussballerische Tätigkeit investiert, lässt er es sich nicht nehmen, auch andere Hobbys zu pflegen, darunter Tennisspielen. Hin und wieder, wenn es die Zeit erlaubt, spielt er im Team der Azzurri-Senioren. «Mir macht die Trainerarbeit in Hildisrieden riesig Spass. Aber wegen dem Fussball den Kanton Uri zu verlassen und den Wohnort zu verlegen, kommt für mich nicht in Frage. Ich bin und bleibe ein eingefleischter Urner», so Bosshard.

Wiederaufstieg als erklärtes Ziel

Mit seinem aktuellen Team ist er auf Erfolgskurs. Nach der Hinrunde führt der Hildisrieder SV, der in der Saison 2020/21 wegen der coronabedingt verkürzten Meisterschaft absteigen musste, ungeschlagen die vierte Viertligagruppe an. Er ist also auf gutem Weg, die Rückkehr in die 3. Liga zu bewerkstelligen. Doch der Trainer warnt vor zu grossen Erwartungen und betont: «Wir haben starke Konkurrenz, und es wird nicht einfach, sich in der Aufstiegsrunde durchzusetzen. Unser erklärtes Ziel ist der Aufstieg in den nächsten zwei Jahren. Dadurch können wir ohne Druck spielen und müssen es nicht unbedingt in dieser Saison schaffen.»

Als Trainer gründete er im Jahr 2012 die dritte Mannschaft beim FC Altdorf, wobei er nach vier Jahren eine neue Herausforderung suchte. Nach einem kurzen Intermezzo beim SC Steinhausen landete Bosshard beim FC Brunnen, wo er drei Jahre die zweite Mannschaft betreute. Mit diesem Team erreichte er drei Mal hintereinander die Aufstiegsrunde zur 3. Liga.

Nun ist er also beim Hildisrieder SV, wo er sich sehr wohl fühlt und noch einen Vertrag bis Sommer 2023 besitzt. «Auf mich hat niemand als Trainer gewartet. Ich musste mir alles selber erarbeiten. Vor allem habe ich mich aus der 5. Liga nach oben gearbeitet, ohne Vitamin B», unterstreicht Bosshard. Stolz ist er auf die durch seine Initiative entstandene Zusammenarbeit mit dem FC Luzern. Bereits zum zweiten Mal in Folge erhielt Bosshard auf Leihbasis einen 15-jährigen Torhüter aus dem Leistungs-Nachwuchsbereich des FCL – zwecks zusätzlicher Förderung.

Zu seinen weiteren Zielen sagt Bosshard: «Ich lasse es auf mich zukommen. Über mein Engagement in Hildisrieden hinaus habe derzeit keine Pläne. Wer weiss: Vielleicht könnte ich es mir durchaus vorstellen, Trainer oder Co-Trainer beim Fanionteam des FC Altdorf zu werden. Aber dazu müsste der Vorstand auf mich zukommen.»