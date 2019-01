Volleya Obwalden baut Siegesserie in der NLB aus

Volleya Obwalden hat trotz der bevorstehenden Abstiegsrunde Grund zum Jubeln. Bild: Eveline Beerkircher (Sarnen, 12. Januar 2019)











Volleyball Zum Abschluss der NLB-Qualifikation gewann Volleya Obwalden beim VBC Züri Unterland deutlich mit 3:0. Dieser Vollerfolg ändert zwar nichts mehr am Verpassen der Playoffs, dürfte den Obwaldnerinnen aber ordentlich Aufwind für die Abstiegsrunde verleihen, markiert er doch ihren fünften Sieg in Folge.

Zu Beginn des ersten Satzes agierte Volleya noch etwas verhalten. Die Verteidigung schien noch nicht hundertprozentig auf die gegnerischen Angreiferinnen eingestellt und die Annahme noch etwas wacklig, doch der 4:5-Rückstand sollte der letzte des Tages sein. Zwei Angriffspunkte von Giroud und zwei Fehler des Heimteams später stand es bereits 8:5. Kurze Zeit danach setzten Müller und Wirz der gegnerischen Annahme arg zu und erhöhten auf 16:10. Mit 25:16 entschieden sie den ersten Satz klar für sich.

Viele Punkte mit dem Aufschlag gesichert

Müller und Wirz machten im zweiten Satz dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten. Ihre Aufschläge waren so effektiv, dass die Klotenerinnen kaum druckvoll angreifen konnten. Eine 8:2-Führung für die Gäste war die Folge. Als dann auch noch Zumstein am Aufschlag den gegnerischen Block immer wieder mit Geschick ausspielte, hiess es schnell 14:5. Wer nun dachte, die Sache sei bereits gelaufen, hatte die Rechnung aber ohne die jungen Zürcherinnen gemacht. Zwei, drei spektakuläre Abwehraktionen entfachten bei ihnen das Feuer. Volleya hingegen wurde plötzlich fahrig in Annahme und Aufbau und liess das Heimteam stetig näher rücken. Bei 19:20 hatte Züri Unterland den Anschluss wiederhergestellt, ehe Iten einen durch Zumstein geretteten Ball am Netz verwertete und die Gäste erlöste. Wirz punktete im Angriff, Müller tat es ihr gleich und Giroud liess ein Service-Ass folgen – 24:19. Je einen Servicefehler später war auch der zweite Satz im Trockenen.

Die Innerschweizerinnen nutzten ihre wiedergefundene Sicherheit und liessen im dritten Durchgang keinen Zweifel mehr aufkommen, wer an diesem Samstag den Sieg einfahren würde. Zwei Asse durch Wirz, ein Block- und zwei Angriffspunkte durch Legros und je ein verwerteter Angriff Itens und Girouds stellten das Skore gleich zu Beginn auf 7:1. Danach glich sich das Spielgeschehen aus, der Vorsprung pendelte sich bei sechs Punkten ein – bis Müller zum Aufschlag schritt. Achtmal schlug sie auf, und als sie die Servicelinie wieder verliess, stand es 20:7. Das Verwerten des Matchballs bereitete Volleya dann doch noch etwas Mühe, doch im fünften Anlauf klappte auch dies. Mit 25:14 endete der dritte Satz und damit ein einseitiges Spiel nach gut einer Stunde. Dieser fünfte Erfolg in Serie darf den Obwaldnerinnen grosses Selbstvertrauen für die nun anstehende Abstiegsrunde geben, in der sie auf vier Teams der Westgruppe treffen. (akü)