Volleyball Ligaerhalt wird vertagt: Volleya Obwalden muss in die Verlängerung Die Frauen von Volleya Obwalden konnten die hohen Erwartungen nach Abschluss der NLB-Qualifikation nicht erfüllen.

Volleya Obwalden mit Chiara Thoma (Mitte) spielt wie hier im Bild in den Playouts gegen die Tessinerinnen von Giubiasco-Bellinzona. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 3. Oktober 2021)

Zu Beginn der erstmals in nur einer NLB-Gruppe ausgetragenen Qualifikation war man bei den Volleyballerinnen von Volleya Obwalden sehr zuversichtlich. «Ich stelle mir Ende der Qualifikation einen Ranglistenplatz unter den besten sechs vor», verkündete Volleya-Trainer André Küenzi die Zielsetzung. Doch statt vorne mitzuspielen, dümpelten die Volleya-Frauen von Beginn weg in den hintersten Tabellenplätzen herum. Das Team kam überhaupt nie in die Gänge.

Nach zwölf Vorrundenpartien lagen magere sechs Punkte auf der Habenseite.

«Es war keine einfache Qualifikation. Die Verletzungshexe und viele krankheitsbedingte Ausfälle verunmöglichten einen geregelten Trainingsaufbau. Was sich auch auf den Spielbetrieb negativ auswirkte»,

nennt er die Gründe für das enttäuschende Abschneiden seiner jungen, sicher talentierten Truppe. Aus den 24 Partien verliessen die Volleya-Frauen nur sechsmal siegreich das Spielfeld. Am Ende der Qualifikation stehen ganze 17 Zähler auf dem Punktekonto.

Positive Bilanz gegen die Playout-Gegnerinnen

Es zeichnete sich schon früh ab, dass auch der ligasichernde 10. Ranglistenplatz nicht mehr realistisch ist. Und der Ligaerhalt wohl oder übel über die Playouts erreicht werden muss. Für Volleya-Präsident Adrian Zemp ist dieser für die Zukunft des Vereins zentral.

«Nur wenn wir weiter NLB-Volleyball anbieten können, bleiben unsere Talente bei uns»,

lässt er sich zitieren.

Immerhin: Dank je zweier Siege über die Equipen von Giubiasco-Bellinzona und Münchenbuchsee konnte man in diesen Direktduellen zehn der insgesamt siebzehn Punkte holen und den Schwarzen Peter dem VBC Münchenbuchsee anhängen und so den direkten Abstieg verhindern. Die Abstiegsangst ist aber im Lager der Obwaldner Volleyballerinnen noch nicht ausgestanden.

Den Spielerinnen um das Trainer-Duo André Küenzi/Filipe Carrasco stehen weitere nervenaufreibende Partien bevor: die Abstiegs-Playouts (Best of 3). In diesen trifft Volleya Obwalden auf die punktgleichen Tessinerinnen von Giubiasco-Bellinzona, die dank einem unerwarteten 3:0-Sieg über Volley Luzern noch den Kopf aus der Abstiegsschlinge ziehen konnten. Der Gewinner dieser Playouts kann in der nächsten Saison in der NLB spielen. Der Verlierer muss noch die Auf-Abstiegspoule mit den beiden besten 1.-Liga-Teams bestreiten.

Enttäuschendes Abschneiden der Buochser Volleyballer Mit einer 1:3-Niederlage im Tessin gegen Lugano geht für den Erstligisten VBC Buochs eine enttäuschende Saison zu Ende. Zu Beginn dieser Spielzeit nannte Buochs-Präsident und Spieler Adrian Zihlmann einen Platz unter den besten zwei als Ziel. «Nachdem wir in der letzten Saison die Playoffs schafften, ist unser sportlicher Anspruch gleich hoch», sagte er zur Ausgangslage. Gelandet ist das Team unter Trainer Raphael Zurgilgen auf dem sechsten Rang (28 Punkte), neun Zähler hinter dem angestrebten zweiten Tabellenrang. Die Gründe für dieses unbefriedigende Abschneiden? Nebst dem fehlenden Wettkampfglück war die Inkonstanz das Hauptübel. Da schickte man den souveränen Leader Sursee mit einer 1:3-Niederlage von der Platte und liess völlig unnötig Punkte gegen Teams wie Emmen oder Wyna liegen. (yder)

Gegen die Frauen aus dem Tessin haben die Obwaldnerinnen eine positive Bilanz. In den beiden Qualifikationsspielen verliess Volleya die Halle als 3:2- und 3:1-Sieger. Und auch im Cup-Achtelfinal gewannen die Obwaldnerinnen mit 3:1. Die Hauptprobe für diese sicher stressigen Playout-Partien ist den Obwaldnerinnen allerdings missglückt. Sie verloren das letzte Qualispiel gegen den VB Therwil mit 1:3.