Volleya Obwalden sichert sich den Ligaerhalt in der NLB Die NLB-Frauen der Volleya Obwalden siegt in Visp mit 3:1. Dieses Abstiegsrundenspiele ist der zehnte Sieg in Serie für die formstarken Obwaldnerinnen.

Die Visperin Sandrine Giroud (links) scheitern am Block der Obwaldnerinnen mit Lena Müller und Lia Capraro (rechts).

Volleyball Volleya Obwalden gewann das erste Rückrundenspiel der NLB-Playouts mit 3:1 (25:17, 25:23, 19:25, 25:21) gegen den VBC Visp. Mit diesem Sieg sicherte sich die Volleya bereits drei Spiele vor Saisonende als ungeschlagener Tabellenleader den Ligaerhalt. Die Gegner aus dem Wallis konnten in der laufenden Abstiegsrunde noch kein Spiel für sich entscheiden. Zurzeit steht er mit drei Punkten auf dem zweitletzten Tabellenplatz.

Das Spiel vom vergangenen Samstag begann ausgeglichen, Bei 5:5 erspielte sich die Volleya einen 10:5-Vorsprung. Bis zum 22:14 wuchs der Vorsprung kontinuierlich an. Zwei Service- und ein Netzfehler Visps sicherten Volleya den ersten Satz (25:17).

Im zweiten Satz ging Volleya früh in Führung, diesmal aber ohne davonzuziehen. Eine Aufschlagserie der Walliserin Sarah Stöpfer brachte Visp zwischenzeitlich in Führung (9:8), danach übernahm Volleya aber sofort wieder das Ruder. Erst beim Verwerten der Satzbälle geriet Obwalden nochmals ins Schwitzen. Visp punktete wiederholt im Block und über die Mitte und verkürzte so von 20:24 auf 23:24. Im vierten Anlauf sollte es dann klappen. Celina Wirz schloss einen 40 Sekunden langen Ballwechsel mit einem erfolgreichen Angriff ab. 25:23, 2:0 Volleya.

Die Volleya feiert ihren zehnten Sieg in Folge

Auf einen Start nach Mass in den dritten Satz – Volleya führte schnell 7:1 und 10:5 – folgte ein Einbruch. Während die Oberwallisserinnen aufopfernd um jeden Punkt kämpften, fand Volleya kein Mittel mehr, um gegen die nun gut stehende Abwehr der Gäste zu punkten. Visp nutzte die neu gewonnene Sicherheit und übte am Netz nun deutlich mehr Druck aus, während das Obwaldner Team immer mehr Zurückhaltung an den Tag legte. Nervosität schien sich breit zu machen. Visp eroberte die Führung und baute sie sogleich aus. Mit 25:19 verkürzten die Gäste hochverdient auf 2:1 Sätze.

Gleich zu Beginn des vierten Satzes reagierte Volleya auf die zuvor gezeigten Schwächen. Die Obwaldnerinnen zeigten variantenreiche Spielzüge, welche die Walliserinnen in Schwierigkeiten brachten. Aus 4:1 wurde ein 12:7. Erst beim Spielstand von 18:11 gelang es den Gästen, die Zentralschweizerinnen zu bremsen. Mehrere erfolgreiche Blockaktionen innert kürzester Zeit liessen Visp den Anschluss wiederherstellen. Erst ein Doppelwechsel auf Sarner Seite unterbrach die Aufholjagd der Gäste. Abwechselnd punkteten die beiden Teams nun bis zum 22:21, ehe die eingewechselte Lia Capraro mit drei Angriffspunkten in Folge ihrem Team den vierten und letzten Satz sicherte.

Mit diesem zehnten Sieg in Serie führt Volleya die Tabelle der NLB-Playouts weiterhin souverän an und sichert sich den Ligaerhalt frühzeitig. (akü)