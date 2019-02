Volleya Obwalden verteidigt Leaderposition in der Abstiegsrunde Volley Obwalden ist derzeit nicht zu bremsen. In der NLB-Abstiegsrunde verteidigen die Obwaldnerinnen die Tabellenspitze weiterhin.

Volleyas Mitte-Angreiferin Lena Müller beim Service. (Bild: pd)

Volleya Obwalden gewann gegen Gerlafingen mit 3:1 (25:15, 26:28, 25:19, 25:12) und verteidigt damit die Leaderposition in der NLB-Abstiegsrunde. Die Solothurnerinnen verpatzten den Start in die Abstiegsrunde: Niederlagen gegen Luzern und Giubiasco. Und das trotz des Einsatzes von vier Profispielerinnen aus den USA, Deutschland, Kuba und Brasilien/Spanien klar. Dank Christian Ruff, dem ehemaligen Volleya- und heutigen Gerlafingen-Trainer, kam diesem Spiel eine besondere Affiche zu.

Gleich zu Beginn des ersten Satzes zeigten die Gäste stabile Annahmen, platzierte und druckvolle Anschläge und viele Blockpunkte. Ein Indiz, dass sich der Gegner gut auf die Obwaldnerinnen vorbereitet hatte, was sich in einer 5:2-Führung niederschlug. Volleyas Spiel gewann in der Folge an Stärke. Gute Verteidigung und schnelle Spielzüge am Netz forderten den Gast aus dem Kanton Solothurn und ermöglichten mit 25:14 den ersten Satzgewinn.

So wie Volleya den ersten Satz beendet hatte, startete sie in den zweiten Umgang. Besonders Annayka Legros, die Amerikanerin im Team der Obwaldnerinnen, punktete am Netz regelmässig – 6:1-Führung nach einigen Minuten. Volleya bestimmte weiterhin das Spiel, während sich Unstimmigkeiten beim Gegner bemerkbar machten. Doch beim Stand von 22:18 folgte die Kehrtwende. Gerlafingen punktete hauptsächlich mit ihrem Block, Volleya ermöglichte mit Eigenfehlern dem Gegner die Aufholjagd (von 18:22 zu 23:23). Volleya verspielte einen Satzball (24:23), Gerlafingen gewann den zweiten Umgang 28:26.

Der dritte Satz startete ausgeglichen. Beide Teams punkteten in bunter Folge. Nach einem Timeout (12:15) konterte das Heimteam mit stabilen Annahmen und schnellen Spielzügen durch die Mitte. Volleya glich zum 16:16 aus und übernahm gleich die Führung. Die Obwaldnerinnen zeigten eine beeindruckende Teamleistung, die den zweiten Satzgewinn (25:19) ermöglichte. Im vierten Umgang wusste Volleya den Ball zu kontrollieren und punktete mit solidem Spielaufbau. Die Obwaldnerinnen behielten jederzeit die Kontrolle und schlossen den letzten Satz mit einer bemerkenswerten Fünfpunkte-Serie zum 25:12 ab.

Volleya Obwalden trifft am Samstag im letzten Vorrundenspiel der Abstiegsrunde auswärts auf Neuchâtel. Das Heimteam belegt zurzeit mit fünf Punkten Rang sechs. (akü)