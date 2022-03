Hallensport Der Volleyball-Nachwuchs kämpft in Sarnen um Titel Volleya Obwalden organisiert auch die regionalen Cupfinals bei den Frauen und Männern.

Grosses Wochenende für den Volleyball-Nachwuchs des Regionalverbandes Innerschweiz: Nach zwei verschobenen Anläufen wegen der Coronapandemie darf Volleya Obwalden die besten Nachwuchsteams der Zentralschweiz in den Hallen der Kantonsschule Sarnen begrüssen. Am Samstag ab 9 Uhr kämpfen die U17- und U19-Mädchenteams sowie die Knabenmannschaften der Kategorien U16 und U18 um die Titel des Regionalmeisters. Am Sonntag, von 9 bis zirka 16.30 Uhr, präsentieren die jüngsten Volleyballerinnen und Volleyballer ihr Können. In den Kategorien U13 Mädchen, U13 Mix, U15 4x4 Mädchen, U15 4x4 Mix und U15 6x6 werden die jeweiligen regionalen Meister erkoren.

Eingebettet in diesen Nachwuchs-Anlass werden auch die regionalen Cupfinals der Aktiven. Bei den Frauen haben sich der 2.-Liga-Gruppensieger FC Luzern und das auf dem 2. Tabellenrang liegende Sursee für diesen prestigeträchtigen Cupfinal qualifiziert (17 Uhr, Vereinshalle Sarnen). Ein echter Cup-Knüller. Der FC Luzern setzte sich im Halbfinal mit 3:0 gegen Neuenkirch durch. Sursee bodigte Malters aus der 3. Liga.

Bürglen hat noch eine Rechnung offen

Ab 19.30 Uhr stehen dann die Männer im Einsatz. Dabei trifft Emmen-Nord II auf Fortuna Bürglen. Die Urner Volleyballer haben noch eine offene Rechnung aus der 2.-Liga-Meisterschaft zu begleichen, verloren sie doch beide Spiele gegen die Emmer mit 0:3. Fortuna Bürglen schaffte den Finaleinzug mit einem 3:0-Sieg über Ebikon II (4. Liga), derweil besiegte Emmen-Nord im Halbfinal Hochdorf/Audacia (3. Liga) mit demselben Resultat. Für Spannung und eine prickelnde Ambiance ist in den Hallen der Kantonsschule Sarnen also gesorgt.