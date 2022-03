NLA Vorgezogener Abstiegskampf für den Rollhockeyclub Uri Am Samstag (18 Uhr) trifft der RHC Uri zum Abschluss der Qualifikation zu Hause auf Tabellennachbar Wimmis.

Der RHC Uri mit Joshua Imhof (links) weist eine steigende Formkurve auf. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 29. Januar 2022)

Die Qualifikation endet für den RHC Uri gleich, wie sie angefangen hat: Mit einem Spiel gegen Wimmis. Nur das Resultat soll dieses Mal ein anderes sein, wenn es nach den Urnern geht. Auswärts setzte es nämlich eine bittere 4:5-Niederlage ab. Die Teams liegen derzeit mit gleich vielen Punkten auf den Rängen 6 (Uri) und 7 (Wimmis).

Bereits ist klar: Nach Abschluss der Qualifikation geht es für beide Mannschaften in die Abstiegsrunde. An dieser nehmen die fünf Letztplatzierten teil. Gestartet wird mit der Hälfte der Punkte aus der Qualifikation. Nach einer Hin- und Rückrunde (total acht Spiele) steigen die zwei hintersten Teams direkt in die NLB ab. Uri und Wimmis befinden sich also im Abstiegskampf. Aber beide Mannschaften weisen eine steigende Formkurve auf. Dem RHC Uri gelang sogar das Husarenstück, Leader Diessbach auswärts zu bezwingen. Die Affiche vom Samstag (18 Uhr, Rollhockeyhalle Seedorf) verspricht deshalb eine gehörige Portion Spannung, sie ist gewissermassen ein vorgezogener Abstiegskampf. (ji)