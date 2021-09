Handball NLB-Saisonbeginn: Im Team der Stanser hat sich viel verändert Der BSV Stans startet am Sonntag mit einem Heimspiel in die NLB-Saison. Der neue Trainer ist ein Altbekannter.

Stans mit Pascal Achermann will auch etwas für Auge bieten.

Ralf Stojan ist zurück. Zwischen 2015 und 2017 trainierte er die Frauen des BSV Stans in der SPL 1, nun steht er als Nachfolger von Andy Gubler als Chefcoach der NLB-Männer in der Eichlihalle. Vor vier Jahren musste er den Verein zwar vorzeitig verlassen, davon sei aber nichts hängen geblieben, versichert der 45-jährige Deutsche. «Das war ein Missverständnis damals, nichts Schlimmes. Das erste Jahr war dafür umso schöner, als wir Platz fünf erreichten. Ich habe nur gute Erinnerungen an Stans, der Kontakt brach nie ab und auch die Ladys aus meinem damaligen Team sehe ich ab und zu in der Halle. Ich habe nur das Positive im Kopf, auch vom Verein», erklärt Stojan, der in den letzten vier Jahren die SG Pilatus und den HC Kriens in der 1. Liga trainiert hat.

Am Sonntag beginnt für die Nidwaldner die NLB-Saison, Gegner im ersten Heimspiel ist die SG Yellow/Pfadi Espoirs (17.30 Uhr). Nicht nur der Trainer ist neu, auch im Team hat sich viel verändert. Mit Roger Scherer, Christian Imfeld und David Riederer sind drei Leistungsträger weg, auch der montenegrinische Linkshänder Luka Vujovic, Ersatzkeeper Stipan Maric und Urgestein Silvan Niederberger sind nicht mehr im Team. «Wir sind optimistisch, doch die erste Saison wird schwierig», sagt Stojan. «Man darf von uns nicht zu viel erwarten.»

Königstransfer aus Brasilien ist noch nicht fit

Ersetzt wurden die Abgänge durch talentierte Akteure aus der 1. Liga, wie der linke Aufbauer Janik Nauer aus Muotathal, der linke Flügel Carlo Femiano vom TV Muri oder Spielmacher Joel Wyss aus Kriens. «Sie alle haben Potenzial und arbeiten daran, auf NLB-Niveau zu kommen. Im Vergleich zur 1. Liga besteht ein Qualitätsunterschied, vor allem was das Körperliche betrifft», erklärt Stojan. Neu im Kader figurieren auch drei Akteure mit mehr Erfahrung: Luca Stadelmann und David Wenger trainierten letzte Saison mit A-Ligist Kriens-Luzern, kamen auch sporadisch zu Einsätzen. Kreisläufer Stadelmann ersetzt Scherer in der Abwehr und Riederer im Angriff. Wenger, der bereits zwischen 2017 und 2020 für Stans auflief, bildet mit Noah Ineichen ein vielversprechendes Goalieduo. Und dann ist da der Königstransfer, der Brasilianer Ramon Pereira de Oliveira. Der 1,86 Meter grosse Rückraumspieler ist ein kräftiger Linkshänder, der die letzten Jahre als Profi in der polnischen Liga engagiert war. Das Problem: Der 28-Jährige spürt die Nachwehen einer Knieverletzung. «Wir hoffen, dass er uns am Sonntag für ein paar Minuten helfen kann. Doch Ramon hat viel Trainingsrückstand, kann noch kein Leistungsträger sein», berichtet Stojan.

«Stans ist wie ein kleines Gallierdorf»

Und so bezeichnet Stojan sein Team als kleine Wundertüte, die Spiele gewinnen, zwischendurch aber auch auf die Mützen kriegen werde. «Wir haben sehr viel Arbeit vor uns.» Die erste Aufgabe hätten er und sein Assistent, der frühere österreichische Nationalspieler Roland Knabl, schon erledigt: «Wir haben eine tolle Truppe, die Spieler mögen sich, wir werden zu einer eingeschworenen Gemeinschaft.» Nun gehe es darum, über eine solide Deckung, vorzugsweise im für Stans ungewohnten 5:1-System, zu Selbstvertrauen und ins schnelle Umschaltspiel zu finden. «Am wichtigsten ist, dass wir als Team auftreten. Wir wollen aber nicht nur kämpfen, Handball soll auch etwas fürs Auge sein. Stans ist wie ein kleines Gallierdorf mit viel Potenzial. Mittelfristig können wir hier richtig etwas aufbauen.»