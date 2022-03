Fussball Der FC Schattdorf steht wieder vor einem Sechs-Punkte-Spiel Die Urner empfangen am Samstag in der 2. Liga interregional den AS Novazzano zum nächsten Kellerduell.

Die Schattdorfer mit Livio Gisler (am Ball) streben einen Heimsieg an. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 19. März 2022)

Lange haben die Schattdorfer auf diese drei Punkte gewartet – und endlich wurden sie dafür belohnt. Der Knopf ist gelöst, und in diesem Stil will der FCS gleich weitermachen. Die erste Mannschaft des FC Schattdorf gewann am vergangenen Samstag im Kellerduell der Gruppe 4 in der 2. Liga interregional auswärts mit 5:4 gegen den SC Goldau.

Zu einem besseren Zeitpunkt hätte dieser Sieg für den Talbellenletzten nicht kommen können, denn am Wochenende steht erneut ein entscheidendes Spiel an. Der Gegner am Samstag (18 Uhr, Grüner Wald) ist der AS Novazzano, der sich gegenwärtig auf dem drittletzten Tabellenplatz befindet. Die Schattdorfer schauen sehr zielorientiert auf das bevorstehende Duell, sie streben einen klaren Heimsieg an.

«In Goldau wurde die Mannschaft endlich belohnt für ihre gute Leistung. Mit viel Leidenschaft und Willen konnten wir den wichtigen Sieg einfahren und die drei Punkte nach Schattdorf mitnehmen», sagte der Sportchef René Gnos rückblickend.

Mannschaft tankt Selbstvertrauen

Auf die Frage, was die Erwartungen an das kommende Heimspiel gegen den AS Novazzano sind, äusserte sich Gnos wie folgt: «Wir nehmen die positiven Gefühle natürlich mit ins nächste Spiel gegen Novazzano. Grundsätzlich sei es wieder ein Sechs-Punkte-Spiel, merkt der Schattdorfer Sportchef an. «Aber wir schauen auf uns, nehmen Spiel für Spiel und wollen in jedem Spiel punkten.» Der Sieg in Goldau gebe der Mannschaft zusätzlich Selbstvertrauen, erläutert René Gnos weiter. «Zusammen mit dem grossartigen Heimpublikum werden wir wieder bis zum Schluss alles in die Waagschale werfen, um als Sieger vom Platz zu gehen.» (bö)