Heiss auf den Start: Der Ringclub Willisau startet als Favorit in die Saison Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen: Die Ringer starten unter speziellen Vorzeichen in die Schweizer Team-Meisterschaft.

Ringen. Freiamt vs. Willisau. Im Bild Delian Alishahi (blau) und Roman Zurfluh (rot). Bild: Corinne Glanzmann (Muri, 7. Dezember 2019)

Die Coronapandemie lähmt seit Monaten auch die Ringerszene. Jetzt sieht der olympische Zweikampfsport wieder Licht am Ende des Tunnels. Nach den Lockerungen im Juni haben die Verantwortlichen von Swiss Wrestling Federation (SWFE) entschieden, in der Premium League (NLA) die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft in reduziertem Rahmen und mit dem Covid-19-Schutzkonzept auszutragen. Einiges wird in dieser speziellen Saison anders sein. Mit Willisau Lions, Freiamt, Kriessern und Einsiedeln kämpfen nur vier statt sechs Teams um die Meisterkrone. Mit Schattdorf und Hergiswil fehlen zwei traditionsreiche Premium-League-Vereine. Beide machten geltend, dass sie die verschärften Schutzauflagen in den kleinen Sporthallen nicht erfüllen können.

Durch die abgespeckte und verkürzte Variante dürfte die Meisterschaft sportlich nicht ganz befriedigen. «Sie wird nicht mehr den Stellenwert der vergangenen Jahre erreichen. Wichtig ist jedoch, dass die Ringer wieder Wettkämpfe bestreiten können und dadurch eine Perspektive erhalten. Das Publikum wird trotz der Hygiene- und Abstandsregeln bestimmt auf seine Rechnung kommen», sagt Markus Odermatt, Präsident des Ringclubs Willisau Lions. Schwierig dürfte es dann werden, wenn sich ein Ringer mit dem Coronavirus ansteckt und die Mannschaft in Quarantäne muss.

Letzte Saison von Cheftrainer Bucheli

Trotz der aussergewöhnlichen Begleitumstände hat der Titelverteidiger Willisau gute Gründe, um am Samstag mit viel Optimismus in die neue Saison zu steigen. Im letzten Jahr stemmten die Luzerner nach der siegreichen Best-of-3-Finalserie gegen Freiamt die Meisterschaftstrophäe in die Höhe. Der Rekordmeister wird erneut als Favorit Nummer 1 gehandelt. Er verfügt über das stärkste Kader. Alle Gewichtsklassen sind ausgeglichen und teilweise doppelt besetzt. Einzige Baustelle ist die leichteste Kategorie, sie ist am schwächsten dotiert. International erfahrene Leaderfiguren wie Stefan Reichmuth, Samuel Scherrer, Tobias Portmann oder Delian Alishahi dürften der Konkurrenz tüchtig einheizen. Der Erfolgstrainer Thomas Bucheli, der vor seiner zehnten und zugleich letzten Saison steht, sagt: «Wir werden alles daran setzen, den 15. Titel in der Vereinsgeschichte zu holen, doch Freiamt ist nicht zu unterschätzen. Der letztjährige Finalist ist ebenfalls breit aufgestellt.»

Auftakt gegen Kriessern Die NLA-Meisterschaft wird stark verkürzt ausgetragen. Nach drei Vor- und Rückrundenduellen kommt es zum Halbfinal. Es folgt der Final, der nicht im Best-of-3-Modus ausgeführt wird, sondern nur mit einem Vor- und Rückkampf. Wenn durch Coronafälle keine Pause eingeschaltet wird, ist die Meisterschaft am 14. November bereits beendet. Einen Absteiger gibt es nicht. Zum Auftakt trifft Titelverteidiger Willisau am Samstag auswärts auf Kriessern (20 Uhr, Bildstöckli, Oberriet). (sige)

Die seit Anfang Juni wieder aufgenommenen Trainingseinheiten auf der Matte seien bisher optimal verlaufen. Man habe bezüglich des Gesundheitsaspektes darauf geachtet, in konstanten Gruppen zu arbeiten. Dabei lag der Fokus im Kraftbereich, in der Ausdauer und in der technischen Weiterentwicklung. Bucheli: «Alle Athleten sind motiviert, sie freuen sich nach einer langen Pause extrem auf ihre Einsätze und sind heiss auf den Pokal.»