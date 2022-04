Fussball Der FC Willisau setzt sich von hinten ab, der FC Sins überzeugt nicht in kämpferischer Hinsicht 2.-Ligist FC Willisau lässt nach den beiden Siegen gegen Sempach und Stans auch Sins mit 1:0 abblitzen.

Der Sinser Innenverteidiger Sandro von Flüe (rechts) klärt gegen den Willisauer Stürmer Tim Bossart. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 16. April 2022)

Die 0:1-Niederlage gegen den FC Willisau hatte Sins-Trainer Samuel Lustenberger mächtig aufs Gemüt geschlagen. «Ja, in der Pause musste ich schon laut werden», meinte er nach Spielschluss genervt. «Mir hat unser zu lascher Auftritt während den ersten 45 Minuten überhaupt nicht gefallen.» Und wechselte folglich mit Noël Bertelsen und Ernest Gojani für die ramadan-geschwächten Kürsad Özdemir und Ali Mourad denn auch gleich zwei neue Spieler ein. Sein Groll war nicht ohne Grund, denn was die beiden doch noch mitten im Abstiegskampf integrierten Teams während der ersten Halbzeit auf den Schlossfeld-Rasen übertrugen war zwar vom spielerischen Aspekt aus betrachtet schön anzusehen, aber ohne jegliches Überraschungsmomentum. Der Ausspruch eines wegen der zügigen Bise frierenden Zuschauers «das ist ein typisches 0:0-Spiel» untermauert diese These. Immerhin: In der 24. Minute sorgte Andrej Weickert für den einzigen Aufreger. Doch er sah seinen Abschlussversuch, allein auf Sins-Goalie Patrick Kohler zulaufend, von ihm abgewehrt.

Lustenbergers Pausenpauke hatte die Wirkung nicht verfehlt. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Sinser zwei gute Möglichkeiten, um den Match in die für sie richtigen Bahn zu leiten. So in der 49. Minute, als Calderon Mavembo einen Lustenberger-Cornerball unbedrängt übers Tor köpfelte. Zwei Minuten später kreuzte derselbe technisch begabte Sinser Stürmer allein vor Willisau-Torhüter Jozsef Gyano auf und liess diese «Hundertprozentige» fahrlässig aus.

Sinser spielerisch gut, aber zu wenig Kampfkraft

Die Strafe folgte auf dem Fuss. Der stark spielende Josef Ctvrtnicek erbte nach einem abgeblockten Bossart-Abschluss zur 1:0-Führung (51.). Endlich war etwas Zunder in dieser doch für beide Teams so wichtigen Partie. Doch Tormöglichkeiten blieben weiter Mangelware. Und auch der nun verdiente Ausgleich blieb Sins verwehrt, obwohl Alex Niederberger mit seinem Kopfball (80.) und Noël Bertelsen mit dem letzten Angriff (95.) zwei gute Möglichkeiten dazu hatten. Die Freude über diesen 1:0-Sieg war auch beim routinierten 31-jährigen Willisau-Captain Marco Imgrüt riesengross.

«Dieser erneute Erfolg nach den beiden gegen Sempach und Stans ist für das Selbstvertrauen meiner Mitspieler unbezahlbar.»

Der grossgewachsene Innenverteidiger legt nach: «Und dass wir bei diesen drei Siegen kein einziges Gegentor einstecken mussten, ist ebenso erfreulich.» Dieses Zunull ist aber nicht nur der guten Abwehrarbeit der Willisauer gutzuschreiben, sondern auch der schwachen Effizienz der Sinser Offensive geschuldet. Dank diesem Erfolg konnte sich Willisau mit Trainer Mirko Pavlicevic nach hinten etwas Luft verschaffen und den Vorsprung auf den Drittletzten SC Obergeissenstein auf sechs Punkte ausbauen.

Für Sins-Spielertrainer Samuel Lustenberger lief dieser Fight enttäuschend: «Diese Niederlage ist bitter, wäre aber vermeidbar gewesen. Denn Torchancen waren da.» An ihm lag es nicht, denn der 38 Jahre alte ehemalige Nationalspieler der Dominikanischen Republik lebte im Match vor, was er von seinen Mitspielern phasenweise vermisste: den totalen Einsatz. «Sicher, mein Team hat seine Qualitäten. Doch wenn wir nur unsere spielerischen Mittel einsetzen und den Kampfgeist vergessen, wird es schwierig, im pickelharten Abstiegskampf zu bestehen», monierte er. «Denn auch wir stecken nun immer mehr im Abstiegssumpf.»

Für Willisau (7./24 Punkte) gilt es schon heute Dienstag (20.15 Uhr) zu Hause gegen den FC Littau (4./27) wieder ernst. Sins (9./22) muss morgen Mittwoch (20.15 Uhr) nach Ägeri (5./25) reisen.