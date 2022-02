Handball «Es gibt keine Entschuldigungen»: HCKL-Rückraumspieler Milos Orbovic fordert eine Reaktion Der HC Kriens-Luzern gastiert am Mittwoch bei St.Otmar St.Gallen. Gelingt der Mannschaft von Trainer Goran Perkovac ein Befreiungsschlag?

Von ihm wird mehr erwartet: Rückraumspieler Milos Orbovic (rechts). Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. Februar 2022)

Das Rätselraten am letzten Freitag war gross in der Krienser Krauerhalle, den schwachen Auftritt im Cup-Viertelfinal (23:28) gegen GC Amicitia Zürich konnte sich niemand erklären. «Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass wir gewinnen würden. Ich weiss nicht, wie wir so verlieren konnten. Ich stehe immer noch etwas unter Schock», sagt Milos Orbovic, der rechte Rückraumspieler des HC Kriens-Luzern. «Wir haben wieder zwei Schritte zurück gemacht, das ist unerklärbar», befindet Trainer Goran Perkovac. Die Mannschaft verspielte damit die Chance, erneut in den Cupfinal vorzustossen – im Halbfinal hätte wieder ein Heimspiel auf sie gewartet, mit dem BSV Bern als Gegner in Reichweite. Nun liegt der Fokus auf der Meisterschaft und da bietet sich am Mittwoch eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung, vielleicht sogar zum Befreiungsschlag. Die Zentralschweizer gastieren bei St.Otmar St. Gallen (19.30 Uhr), mit einem Sieg könnten sie an den Ostschweizern vorbei auf den siebten Platz ziehen. Und einen ersten Schritt in eine bessere Zukunft machen.

Auf den Match gegen Zürich mag der Krienser Trainer nicht mehr gross eingehen, lieber richtet er den Blick auf das Hinspiel gegen die St.Galler im letzten Oktober (32:27), als seinem Team eine der besten Offensivleistungen der Saison gelang: «Ich habe den Spielern auf Video gezeigt, wie gut ihre Bewegungen nach vorne waren. So sieht Handball aus.» Gegen GC Amicitia fehlte Perkovac hingegen wie so oft das Feuer. «Wir brauchen viel mehr Emotionen, Aggressivität, positive Gedanken. Im Training ist das alles vorhanden, im Spiel verschwindet es – das habe ich noch nie erlebt.»

Die flache Hierarchie ist einer der Fehler in der Kaderzusammenstellung, das haben die Krienser früh erkannt. «Uns fehlt ein Leader, der das Team zieht, in schwierigen Momenten den Ball nimmt und ihn ins Tor haut – so, wie es Jae-Won Kang bei Pfadi Winterthur, Robert Hedin bei St.Otmar oder ich bei Borba Luzern tat», erzählt Perkovac. Einer, der diese Rolle einnehmen könnte, wäre der serbische Nationalspieler Milos Orbovic:

«Spielerisch hätte er die Qualität dazu, doch er ist zurückhaltend. Wie ein Schauspieler muss er nun versuchen, aus sich herauszukommen.»

Milos Orbovic zeigt sich kämpferisch

Wer mit Orbovic spricht, trifft auf einen ruhigen Mann, der sich auch verbal nicht aus der Reserve locken lässt. «Wir sind in einer schwierigen Situation», sagt der 28-jährige Linkshänder. «Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass wir in die Top 3 der QHL gehören. Was wir nun tun müssen, ist kämpfen und zusammenhalten.» Orbovic spielt bisher keine schlechte Saison, ihm ist aber bewusst, dass er der Mann sein sollte, der regelmässig den Unterschied ausmacht. «Ich weiss, dass von mir 15 bis 20 Würfe pro Spiel erwartet werden. In den Abschluss gehe ich aber nur, wenn es Sinn macht.»

An der EM-Vorrunde im Januar spielte er gegen die Ukraine (31:23), Kroatien (20:23) und Frankreich (25:29) während jeweils rund einer halben Stunde. 12-mal warf er aufs Tor, gegen Frankreich wurde ihm mit 129 km/h sogar der härteste Wurf der Partie attestiert, erzielt hat er indes nur vier Tore. «Es hätte besser sein können», berichtet Orbovic und gelassen fügt er an:

«Ich analysiere meine Fehler. Mein Selbstvertrauen habe ich nicht verloren, ich fühle mich gut.»

Gegen St.Gallen muss der HC Kriens-Luzern nun zum Erfolg zurückfinden, «es gibt keine Entschuldigungen», so Orbovic. Sonst wirken die Worte der Zuversicht bald nur noch wie leere Durchhalteparolen.