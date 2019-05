Der Turner Linus Wolfisberg überzeugt an seinem Geburtstag Starke Luzerner Leistungen an den Mittelländischen Kunstturnertagen in Lenzburg: Linus Wolfisberg sorgt im Programm 4 für ein Glanzresultat. Thomas Furrer

Linus Wolfisberg am Pferdpauschen. Bild: PD

Dass mit Linus Wolfisberg auf nationaler Ebene zu rechnen ist, bewies der Neuenkircher schon des Öfteren in diesem Frühjahr. So zählte das Mitglied des Schweizer Nachwuchskaders auch in Lenzburg zum engeren Favoritenkreis. Trotz eines nicht ganz fehlerfreien Wettkampfs konnte das Geburtstagskind den Erwartungen gerecht werden und als Zweiter den erhofften Podestplatz erturnen. Zufrieden mit der Leistung von Wolfisberg zeigte sich auch Pavel Krejcoves, der seit vergangenem August Trainer im regionalen Leistungszentrum in Malters ist: «Linus hat mehrheitlich sehr stabil und sauber geturnt. Dass ihm am Pauschenpferd und Sprung noch Fehler unterlaufen sind, ist auf den erhöhten Schwierigkeitsgrad zurückzuführen.» So nahm der Neuenkircher am Sprung zum ersten Mal einen Überschlag-Salto gebückt ins Wettkampfprogramm auf.

Tamsel zurück im Wettkampfgeschehen

Im Programm 6 bestritt Dominic Tamsel nach über siebenmonatiger Pause erstmals wieder einen Ernstkampf. Für den gebürtigen Zürcher stand dieser Wettkampf ganz im Zeichen eines ersten Formchecks hinsichtlich des im Juni stattfindenden eidgenössischen Turnfests. Besonders am Barren machte Tamsel seinem Namen alle Ehre. An jenem Gerät, wo er im vergangenen Jahr Bronze an der Junioren-EM gewann, konnte er mit der hohen Punktzahl (13,40) seinem Wettkampf den Stempel aufdrücken. Etwas weniger gut verlief hingegen seine Vorstellung am Pauschenpferd. Hier fehlt ihm nach eigenen Angaben noch das nötige Feingefühl. Folglich konnte er gleich mehrere Höchstschwierigkeiten nicht wie gewünscht in sein Programm integrieren. In der Endabrechnung wurde Tamsel guter Vierter. Den begehrten Kranz im P6 ebenfalls erturnen konnten sich Fabien Herzog und Iman Clayton (beide BTV Luzern). Herzog wurde 11., während Clayton bei seinem Debüt im P6 den 12. Schlussrang erreichte.

Ebikoner Dreifachsieg im Einführungsprogramm

Äusserst stark präsentierten sich der Nachwuchs des KTTV Ebikon bei den Jüngsten. Im Einführungsprogramm feierten Ben Breitenmoser, Ryan Jeker und Din Brahovic einen überlegenen Dreifachsieg. Ihnen gleich taten es die Amateurturner des STV Rain. In der Kategorie Offenes Programm gewann Jonas Schmidiger vor Michael Fischer und Fabio Lippitsch. (thf)