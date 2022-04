Laufsport Go-in-6-weeks findet zum zehnten Mal statt – es ist aber nur ein halbes Jubiläum Die Laufserie Go-in-6-weeks im Kanton Luzern hat wieder Schwung aufgenommen. Einer der Austragungsorte steht erst seit kurzem fest.

Im Vergleich zum Startevent von 2019 nahmen am Mittwoch nun knapp halb so viele Läuferinnen und Läufer die Strecke unter die Füsse. Symboldbild: PD

Die Freude über das Comeback nach zwei Jahren Pandemie und der Ersatz-Herbstvariante 2020 (ohne Gesamtwertung) widerspiegelte sich in den Gesichtern beim Auftaktrennen in Dagmersellen. Go-in-6-weeks, die Mittwochabend-Laufserie mit moderaten Anforderungen, kurzen Distanzen und einem besonderen Flair, ist zurück.

Es ist die zehnte Austragung – und dennoch nur ein halbes Jubiläum. «Uns fehlten die Möglichkeiten, dieses aufzugleisen», sagt Co-OK-Chef Dominik Lötscher. Erst Ende Winter erfolgte das grüne Licht für die Austragung 2022. Drei Austragungsorte der immer wieder wechselnden Standorte und Trägervereine standen fest: Dagmersellen, Inwil und Eschenbach. Drei weitere mussten kurzfristig gesucht werden. Gettnau, Ebikon sowie Luzern kamen hinzu. Luzern stand erst zwei Wochen vor dem Auftakt fest. «Vor Corona konnten wir auswählen, jetzt mussten wir zusätzlich Initiative zeigen», sagt Lötscher. «Aber wir sind froh, dass wir zurück sind und dass uns die Sponsoren die Treue gehalten haben.» Dank der einfachen Organisation ist das Risiko überschaubar. Lötscher: «Unser Ziel ist kein Gewinn, aber auch kein Defizit.»

Das Auftaktrennen, die 8,8 km mit dem nahrhaften Profil in Dagmersellen sorgten für die erwünschten Emotionen. Mit 96 Männern, 28 Frauen über die Hauptdistanz sowie knapp 30 Startenden in den Kinder- und Jugendrennen blieben die Felder überblickbar. «Wir müssen wie alle grossen und kleinen Laufveranstaltungen mit weniger Teilnehmenden als vor Corona umgehen», sagt Lötscher. Summierten sich bis 2019 insgesamt rund 2000 Starts in den sechs Rennen, dürften es nun deutlich weniger werden. Die Zahlen des Auftaktrennens untermalen dies: Im Vergleich zum Startevent von 2019 nahmen nun knapp halb so viele Läuferinnen und Läufer die Strecke unter die Füsse. An der Dankbarkeit der Beteiligten änderte dies aber kaum etwas.

Ein Ex-Profi und eine Altbekannte

Und die Schnellsten zeichneten sich auch beim Revival mit exzellenten Leistungen und durch Namen, die für Qualität sprechen, aus: Männer-Sieger Kai Dahlhaus (24) ist ein deutscher Ex-Triathlet, der wegen seiner neuen beruflichen Tätigkeit in einem Schweizer Start-up in die Region gezogen ist. «Das hat sich gut angefühlt und macht Lust auf mehr», sagte er.

Einen engen Bezug zur Zentralschweizer Laufszene bringt Frauensiegerin Myriam Abächerli mit. Vor allem unter dem Ledignamen Keiser realisierte die 30-jährige Zugerin zahlreiche Erfolge bei grösseren und kleineren Veranstaltungen. Bei Go-in-6-weeks war sie bislang noch nie dabei, sogleich zeigte sie sich begeistert: «Mega schön, diese Atmosphäre und das Familiäre mit vielen bekannten Gesichtern.» Übrigens: Schmackhaft gemacht hat ihr Go-in-6-weeks vor allem Ehemann Andreas Abächerli, der die Gesamtwertung 2016 und 2017 gewonnen hatte. Die Frage lautet: Kann es ihm Myriam gleichtun und womöglich das Erfolgserlebnis noch toppen? In der in jedes Rennen integrierten Sprintwertung verpasste sie nämlich den Sieg als Zweite lediglich knapp.

Antworten zu Myriam Abächerlis weiteren Resultaten wie auch zu den Formkurven und zum Erlebnisreichtum aller anderen Teilnehmenden werden die kommenden Rennen im Wochenrhythmus liefern – in Gettnau (27. April), Luzern (4. Mai), Inwil (11. Mai), Eschenbach (18. Mai) und in Ebikon (25. Mai).