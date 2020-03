Der FC Sarnen rief im vergangenen November seine Mitglieder zu einer «obligatorischen Informationsveranstaltung». Thema: Die mangelhafte Besetzung des Vereinsvorstandes. Vizepräsidentin Nathalie Giger forderte die Anwesenden in einem flammenden Appell auf, sich zu melden, sich zu engagieren. Dann: Zehn Minuten Stille im Saal, niemand meldete sich zu Wort. Giger sagte hinterher: «Es ging mir auch darum, den Leuten bewusst zu machen, was es bedeutet, in einem Verein zu sein.» Jetzt, drei Monate später, kann Giger, die Tochter des ehemaligen Spitzenlinienrichters Roger Giger, erfreut mitteilen: «Es gab eine starke Reaktion, eine positive Bewegung. An der nächsten Generalversammlung im Juli können wir einen vollzähligen Vorstand präsentieren.» Deshalb hat Giger sich entschlossen, nach einem Jahr als Vizepräsidentin beim FCS nun als Präsidentin zu amtieren. «Ich habe keine Angst vor dieser Aufgabe. Aber ich habe immer gesagt, dass sie für mich nur in Frage kommt, wenn der Vorstand komplett besetzt ist», erklärt Giger. «Jetzt weiss ich, dass Kollegen da sind, die Wissen mitbringen, die sich auskennen.» FC Sursee im 100. Vereinsjahr auf Präsidentensuche Beim FC Sursee tritt Präsident Daniel Willimann in diesem Jahr, wenn der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert, zurück. Die 99. GV besuchten lediglich 40 Mitglieder. «Das ist mir unerklärlich», sagte Willimann im September der «Surseer Woche». Auch die Surseer sind besorgt um die Vorstandsbesetzung. Neben Willimann treten im Jubiläumsjahr drei weitere Vorstandsmitglieder zurück. Wo suchen, wo finden? «Intern und extern», sagt Willimann. Und jetzt, im Jahr 100? Daniel Feuchter wird Erich Möstl auf dem Posten des Sportchefs ablösen, die Charge des Finanzchefs wird auf mehrere FCS-affine Schultern verteilt. Ein Aufwärtstrend? «Wenn man ganz unten ist, ist ja alles ein Aufwärtstrend», philosophiert Präsident Willimann, der weiterhin nach seinem Nachfolger Ausschau hält. «Er soll intern Verantwortung tragen und nach aussen präsentieren.» Und er soll möglichst an der nächsten GV vorgestellt werden können. Voraussichtlich nach den Sommerferien – das Datum der GV ist noch nicht fixiert, der aktuelle Präsi möchte noch eine vierwöchige USA-Reise antreten. Zum FC Willisau sagte Präsident Bruno Peter, von Beruf Stadtschreiber in Sursee, Ende 2019 gegenüber dem «Willisauer Boten»: «Der FCW ist ein grosser Laden. In jedem Bereich und auf allen Ebenen müssen Leute bereit sein, mitzuhelfen und Verantwortung zu übernehmen.» Auch beim 2.-Liga-inter-Spitzenreiter FC Willisau sind die Finanzen ein Thema. Peter: «Ich kann ganz offen sein: Im Verein hat sich in den vergangenen Jahren ein grösseres strukturelles Defizit ergeben. Dieses konnte jeweils durch ausserordentliche Einnahmen gedeckt werden. Doch das wird auf lange Sicht nicht Jahr für Jahr möglich sein.» Und Peter spricht aus, was vereinsintern da und dort durchaus auch auf Gegenwind stösst: «Unter den gegebenen Voraussetzungen ist klar: Bevor wir nicht über deutlich höherer Erträge verfügen, müssen wir ernsthaft über das Budget der ersten Mannschaft diskutieren.» Erstligist Zug 94 mit rund 100 000 Franken Schulden Und zum Schluss noch der Erstligist Zug 94, krasser Tabellenletzter in der 1. Liga. Dort hat sich der 44-jährige Aydogan Cilingir bereiterklärt, bis zur nächsten GV im Oktober interimistisch als Präsident zu amten. Cilingir klagt: «Rund 100 000 Franken Schulden, kein Hauptsponsor, sportlich in Abstiegsgefahr. Wir sind in der Krise.» Aber Cilingir sagt auch: «Jetzt erst recht! Am 28. März wollen wir, wenn uns das Corona-Virus nicht einen Strich durch die Rechnung macht, an unserem ‹Open Day› den Verein Zug 94 näher bringen.» (tbu.)