Schiessen Zentralschweizer Trio gewinnt Gold im Mixed-Team-Wettbewerb

Von links: Alice Mathis, Janine Frei und Dominique Stocker.

Schiessen An den 17. Schweizer Hochschulmeisterschaften der Luftgewehrschützen in Freiburg wetteiferten zahlreiche nationale Spitzenschützinnen und -schützen. So etwa die mehrfachen Schweizer Meister Christoph Dürr, Muriel Züger, Chiara Leone und Sven Riedo.

Im Einzelwettkampf gewann die Luzernerin Janine Frei die Bronzemedaille hinter der neuen Meisterin und Rekordhalterin Muriel Züger aus Galgenen (SZ) und Leone Chiara aus Frick (AG). Auf dem ehrenvollen vierten Rang findet man die kürzlich von einem Skiunfall genesene Nidwaldnerin Alice Mathis, Platz 5 belegte die Beromünsterin Dominique Stocker. Im Mixed-Team-Wettbewerb gelang den Zentralschweizerinnen Frei, Stocker und Mathis ein überraschender Sieg vor dem klar favorisierten Trio Leone Chiara, Christoph Dürr und Coline Vauthey. (fo)