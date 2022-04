Unihockey Zug United holt 0:2-Rückstand auf und ist jetzt heiss auf den Superfinal Im NLA-Unihockey-Playoff-Halbfinal gleichen die Zentralschweizer die Serie gegen die Grasshoppers zum 2:2 aus.

Zuger Jubel nach dem siegreichen vierten Spiel. Bild: Alexandra Wey (Zug, 10. April 2022)

Mit 0:2 lagen die Zuger vor dem vergangenen Wochenende gegen Qualifikationssieger Grasshoppers in der Halbfinal-Playoff-Serie in Rückstand.

«Wir müssen wieder mehr Biss zeigen»,

forderte Tim Mock nach den ersten beiden Niederlagen gegen die Stadtzürcher. Die Worte des Zuger Captains blieben nicht ungehört. Mit 4:3 und 6:4 gewannen die hervorragend disponierten Zuger die beiden Partien am Wochenende. Jetzt stehen beide Teams bei je zwei Siegen. Den Superfinal erreicht, wer zuerst vier Partien gewonnen hat.

Zug machte im Heimspiel vom Sonntag dort weiter, wo es am Abend zuvor beim 4:3-Auswärtssieg aufgehört hatte – mit einem druckvollen Spiel nach vorne und vor allem beim Toreschiessen. Erst verwandelte Playoff-Topskorer André Andersson einen an ihm verschuldeten Penalty 42 Sekunden vor der ersten Pause mit etwas Glück zum 1:0, dann traf Alexander Hallén weitere 30 Sekunden später auf Pass von Andersson in numerischer Überzahl zum 2:0. In der 26. Minute schloss Teufelskerl Andersson einen Konter nach magistraler Vorarbeit von Hallén zum 3:0 ab.

Zuger bringen Halle zum Beben

Die Zuger Herrlichkeit war indes von kurzer Dauer. Nach zwei schnellen Gegentoren innert 66 Sekunden kamen die Hoppers auf 2:3 heran und veranlassten Zugs Headcoach Antti Ruokonen in der 30. Minute dazu, sein Time-Out zu nehmen. Die Reaktion? Zugs 20-jähriger Stümer Joel Stocker erzielte nur weitere 60 Sekunden später rotzfrech das 4:2. Die Zentralschweizer kamen im zweiten Drittel zu weiteren guten Chancen. Knüsel verpasste in der 37. Minute das 5:2, in der 39. Minute scheiterte Andersson mit seinem zweiten Penalty an GC-Nati-Goalie Pascal Meier.

Das fünfte Tor für die Zuger fiel dann doch – Alexanders Hallén traf nach einem Tempo-Gegenstoss nach 49 Minuten zum 5:2 und liess die Kanti-Halle beben. Die Fans auf den Rängen feierten ihre Lieblinge. Und waren nach 54 Minuten vollends aus dem Häuschen, als ihr neuer Liebling Joel Stocker abgezockt wie ein alter Hase das 6:2 erzielte. GC kam in der Schlussphase noch auf 6:4 heran. Doch mit einem einmal mehr glänzend disponierten Goalie Petter Nilsson im Tor schaukelten die Zuger den Vorsprung über die Zeit.

Starker Goalie und freche Youngsters

Bereits 24 Stunden zuvor schocken die Zuger den bisher so souveränen Qualifikationssieger aus der grossen Stadt. Sie fügten GC die erste Niederlage im diesjährigen Playoff zu. Vor allem dank einer starken Leistung des 35-jährigen Goalies Petter Nilsson und der unbeschwert aufspielenden Youngster-Linie mit Severin Nigg (Jahrgang 2001), Julian Nigg (2003) und Joel Stocker (2001) gewannen die Zuger mit 4:3 in der Hardau. Und kratzten mit Vehemenz am bislang so unerschütterlich scheinenden Selbstvertrauen der Hoppers. Apropos Youngsters. In der zweiten Drittelspause des Heimspiels gegen GC wurde die Juniorenmannschaft der U21 und jene der U17 der Juniorinnen offiziell für den Gewinn des Schweizer Meistertitels geehrt, zudem die U14 für den Gewinn des Vize-Meistertitel. Eine schöne Geste des Vereins. Es sind die ersten nationalen Meistertitel in der Geschichte des Vereins.

Noch vor den Ostertagen geht die hochstehende Serie Zug United – GC in die fünfte Runde. Am kommenden Mittwoch bietet sich den Zugern erneut in der Hardau-Halle die Chance, mit einem weiteren Auswärtssieg vorzulegen. Und am Samstag, 16. April, steht in der Zuger Stadthalle Spiel 6 in dieser spektakulären Serie an.