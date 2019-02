Die Zuversicht von Volley Luzern im Abstiegskampf ist zurück Das NLB-Frauen-Team Volley Luzern sichert sich einen weiteren Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Luzernerinnen holen gegen Köniz einen 0:2-Satzrückstand auf, verlieren dann aber den Entscheidungssatz mit 9:15. Ruedi Vollenwyder

Die Luzernerin Sandra Gehrig (rechts) beim Smash. Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. Februar 2019)

«Wenn ich die total missratene Startphase im ersten Satz ausklammere, dann kann ich auf einen gelungenen Auftritt zurückblicken.» Das war die erste Erkenntnis von Coach Martin Flückiger nach dem mit 2:3 verlorenen NLB-Match gegen Edelline Köniz. Wie wahr: In diesem ersten Satz wurden die zögerlich agierenden Luzernerinnen vom guten Gegner Köniz richtiggehend abserviert. 9:18 lag die Neumannova-Truppe zurück, kämpfte sich auf 24:24 heran, ehe die beste Köniz-Spielerin Bryna Vogel die Aufholjagd stoppte.

Es war die gleiche US-Amerikanerin, die Volley Luzern mit 0:2 ins Hintertreffen smashte. Nicht das bessere, sondern das glücklichere Team holte sich diesen wirklich hart umkämpften zweiten Satz (25:23). «Auf diesen 0:2-Satzrückstand gaben wir dann die richtige Antwort», befand die 18-jährige Chiara Wigger. «Wir haben gezeigt, was wir als Mannschaft eigentlich drauf haben.» Der Lohn: ein 25:20-Satzsieg.

In der Abstiegsrunde jedes Mal gepunktet

Im vierten Set war die Spannung kaum zu überbieten. Nach einem 13:13 zog Köniz auf 20:17 davon. Da griff Coach Martin Flückiger in die Trickkiste und beorderte Michaela Nussbaumer an die Aufschlaglinie. Die 16-Jährige honorierte die Einwechslung mit tollen Servicebällen. Luzern buchte gleich sechs Punkte in Serie zur 23:20-Führung. «Ich wollte die Bälle sauber übers Netz und die Gegnerinnen in Schwierigkeiten bringen», resümierte die junge Spielerin bescheiden. Und machte gleich in Eigenkritik: «Ich habe zu Spielbeginn nicht das gebracht, was ich sonst kann. Wohl deshalb hat mir unser Coach danach die Rolle der Einwechselspielerin zugeschoben.» Den aufgestauten Frust setzte sie Nussbaumer im gewonnenen Satzausgleich (25:21) frei. «Für mich ist es ein wohltuendes Gefühl, dass ich dem Team trotz der wenigen Einsatzzeit zum Punktgewinn verhelfen konnte.» Im Entscheidungssatz hielt Luzern bis zum 7:7 mit. Dann setzte sich Köniz ab und holte mit 15:9 den zweiten Punkt. Nach dieser 2:3-Niederlage sassen die Luzernerinnen noch lange auf dem Säli-Turnhallenboden im Rund und lauschten dem früheren Spitzenvolleyballer Martin Flückiger bei der Aufarbeitung dieser Niederlage. Wie Chiara Wigger, die nach der Aufholjagd von einem «super gemacht» sprach, fand auch Flückiger positive Worte für die Leistung seiner Mannschaft. «Für mich hat das Team einen Punkt gewonnen und nicht verloren, wenn man bedenkt, dass wir zwei Sätze hinten lagen.» Und Chiara Wigger, die insbesondere am Service mit guten Bällen für Punkte sorgte, doppelte nach: «Diesen Zähler haben wir uns mit unserem kämpferischen Engagement wirklich verdient.»

Volleya Luzern, mit null Punkten in diese Abstiegsrunde gestartet, hat in den ersten drei Runden jedes Mal punkten können. «Wenn die Spielerinnen in den nächsten Partien die immer noch vorhandenen kleinen und kleinsten Konzentrationslücken füllen können, dann sehe ich den nächsten Partien sehr, sehr positiv entgegen», versprüht der konsequent und ruhig agierende Coach viel Zuversicht.