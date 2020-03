Zwei Ob-/Nidwaldner hoffen an den Telemark-Meisterschaften auf Melchsee-Frutt auf Medaillen An den Telemark-Schweizer-Meisterschaften auf der Melchsee-Frutt gehören zwei Innerschweizer zu den Medaillenkandidaten.

Die Schweizer Telemarkfahrer sind auch in dieser Saison eine Macht. Sie führen im Nationenklassement mit über 1000 Zählern Vorsprung auf Frankreich und sind auf dem besten Weg, ihren Titel zu verteidigen. Somit kommt es an den Schweizer Meisterschaften am kommenden Wochenende auf der Melchsee-Frutt zu einem Aufeinandertreffen der Weltbesten. Dazu gehört auch der 32-jährige Engelberger Stefan Matter, der in der bisherigen Saison drei Weltcup-Rennen gewann, zweimal Platz 2 und einmal den dritten Rang belegte. Er führt auch das Zwischenklassement im Gesamtweltcup an, allerdings mit lediglich acht Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Bastien Dayer. «Ich habe Podestplätze erwartet, denn ich bin gut drauf», nahm Matter Stellung zu seinen Ergebnissen im Weltcup.

Stefan Matter.



PD

Seine starke Form will er auch auf der Melchsee-Frutt ausspielen, wo er zu den Favoriten gehört. Er gewann an den nationalen Meisterschaften 2018 in Sörenberg den Titel im Sprint und im Parallel-Sprint, im letzten Jahr in Gstaad konnte er sich zweimal die Silbermedaille umhängen lassen. «Es wäre schön, am Wochenende einen Titel zu gewinnen», blickt der letztjährige Sprintweltmeister den nationalen Titelkämpfen entgegen. «In erster Linie geht es aber darum, zwei gute Rennen zu zeigen.»

Beatrice Zimmermann hofft auf Titelpremiere

Neben Stefan Matter vertritt auch die 29-jährige Beatrice Zimmermann die Innerschweiz. Trotz ihrer langen und erfolgreichen internationalen Karriere, ein Schweizer-Meister-Titel blieb bis anhin aus. 2018 stürzte sie in Sörenberg beim Sprint, zog sich einen Kahnbeinbruch an der linken Hand zu und musste für den Parallel-Sprint Forfait geben. Im letzten Jahr platzierte sich die Stanserin im Parallel-Sprint als Dritte, beim zweiten Rennen musste sie passen, da ihre Eidgenössischen Abschlussprüfungen zur Gesundheits- und Bewegungsspezialistin anstanden.

Bei den Wettkämpfen auf der Melchsee-Frutt kann die Stanserin auf viele Fans zählen. Nervös machen lässt sie sich dadurch aber nicht. «Rennen in der Nähe meines Zuhauses sind schon etwas Spezielles, dies aber im positiven Sinne», sagte sie. Einfach das Beste geben ist ihre Devise. Der Parallel-Sprint wird an diesen Nationalen Meisterschaften am Freitag ausgetragen. Ursprünglich war der Wettbewerb als Nachtrennen geplant – wegen der aktuellen Schneesituation musste er auf den Tag verschoben und auf die Piste Erzegg verlegt werden.

Beatrice Zimmermann



PD

Beatrice Zimmermann schaffte es in der bisherigen Weltcup-Saison zu vier Podestplätzen, dreimal Platz 3 und einmal resultierte ein zweiter Rang. Im Gesamtweltcup liegt sie auf Platz 5. Ihr grosses Ziel: ein Podestrang. Wegen Schneemangels mussten die Weltcup-Rennen in Bad Hindelang (GER) Mitte Februar abgesagt werden. Die Schweizer dislozierten deshalb nach Österreich und legten dort auf der Reiteralm Trainings ein. In den letzten Tagen betätigte sich Beatrice Zimmermann als Skilehrerin in Engelberg und als Gesundheits- und Bewegungsspezialistin in einem Fitnesszentrum. «Beides ist eine schöne Abwechslung zu meinem Sport», sagt sie.

Goldmedaillen auf der Melchsee-Frutt führen bei den Frauen über Amélie Wenger-Reymond, die auch in dieser Saison den Weltcup dominiert. Die 32-jährige Walliserin stand bereits schon sechsmal auf dem obersten Podest und führt auch das Gesamtklassement an.

Telemark