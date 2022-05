Handball Die jungen Nottwilerinnen bewegen sich zwischen Euphorie und Nervosität Die U18-Auswahl der Spono Eagles ist dem LK Zug klar überlegen und holt sich im Cupfinal den langersehnten Titel.

Sponos U18-Elite-Juniorinnen gewinnen erstmals den Schweizer Cup. Bild: Alexander Wagner (Gümligen, 7. Mai 2022)

«Die Stimmung ist extrem gut, wir sind alle sehr gelöst.» Cheftrainer Sascha Portmann und seine U18-Elite-Juniorinnen von Spono hatten am Samstag allen Grund zum Feiern: Im Cupfinal bezwangen sie den LK Zug mit 35:29 und gewannen erstmals überhaupt den Schweizer Cup. «Nach einigen zweiten Plätzen in der Vergangenheit war dies ein langersehnter Titel», so Portmann. So verloren die Spono Eagles 2021 den Titel in der U18-Meisterschaft nur wegen dreier fehlender Tore an den LKZ.

Dem Erfolg ordneten sie diesmal alles unter. In der Woche vor dem Cupfinal trainierten die Nottwilerinnen in kompletter Formation, auch jene, die im OYM in Cham engagiert sind. Bereits am Freitag reiste das Team Richtung Bern, übernachtete vor dem Final in der Nähe der Halle, ass gemeinsam zu Abend, frühstückte zusammen, schwor sich auf das Highlight ein. «Die Spielerinnen sollten sich als Team spüren, wir wollten ein Feuer entfachen», berichtet Portmann und fügt an:

«Das ist uns gelungen, wir traten als Team auf.»

Océane Meier kehrt zurück und siegt

Im Spiel begegneten sich zwei verschiedene Spielphilosophien. Auf der einen Seite Nottwil mit Tempo und Spielwitz, auf der anderen das physisch starke Zug. Das Kräftemessen gestaltete sich zunächst ausgeglichen, ehe Portmann die entscheidende Mutation vornahm – Océane Meier, die 17-jährige Spielmacherin, kam rein und sorgte fortan für den Unterschied. Mit ihrer Spielintelligenz, ihrem Zug aufs Tor und ihrer Treffsicherheit führte Meier die Spono Eagles zum Sieg. «Sie hat alles darangesetzt, um rechtzeitig fit zu sein», erzählt Portmann.

Drei Monate war das Toptalent verletzt, ein Ermüdungsbruch im Wirbelbereich setzte Meier ausser Gefecht. Erst vor zwei Wochen stieg sie wieder ins Training ein und avancierte nun zur Schlüsselspielerin im Cupfinal. Damit aber noch nicht genug: An den kommenden beiden Wochenenden trifft Nottwil im Playoff-Final der U18-Meisterschaft auf den LC Brühl und strebt dabei nach dem Double.

«Wenn alle gesund sind, liegt alles drin»,

sagt Trainer Portmann, der mit Marcel Stauffer (Technik), Matthias Fuchs (Mentalität) und Philipp Roos (Athletik) einen harmonierenden Staff bildet.

Fehlerhafte SG Pilatus ist chancenlos

Enttäuscht war derweil Zugs U18-Chefcoach Silvan Häfliger: «Wir waren von Anfang an hinten, haben nie die Wende geschafft – und das brauchte sehr viel Energie.» Das grosse Manko war die Chancenauswertung, darüber hinaus standen mit Emma Bächtiger und Sara Zaetta zwei Akteurinnen im Aufgebot des SPL-1-Teams. «Wir setzen die Spielerinnen dort ein, wo sie sich am besten entfalten können», erläutert Häfliger und merkt an:

«Wir hätten den Cupfinal gerne gewonnen. Wenn jedoch wie letzte Saison acht, neun Spielerinnen, die ich zwei Jahre lang trainiert habe, im Kader des SPL-1-Meisterteams stehen, ist das genauso schön.»

Leer gingen auch die U19-Junioren der SG Pilatus aus. Sie waren im Cupfinal dem favorisierten Pfadi Winterthur klar unterlegen und verloren mit 29:33. «Bei einigen Akteuren hat man gemerkt, dass es ein besonderes Spiel war. Sie kamen nicht auf ihr Niveau», kommentiert Trainer Frank Stein den nervösen und fehlerhaften Auftritt seiner Mannschaft. Nach 38 Minuten führten die Winterthurer mit 24:14, vor allem ihrem Nachlassen war es geschuldet, dass die Zentralschweizer noch Resultatkosmetik betreiben konnten. Als Nächstes sollen nun Toptalente wie Luca Sigrist, Devin Lang und Gino Steenaerts an die QHL-Auswahl des HC Kriens-Luzern herangeführt werden.