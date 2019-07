Reichmuth trifft auf Wenger – das sind die Spitzenpaarungen auf dem Brünig Am Sonntag steigt mit dem Brünigschwinget das grosse Duell zwischen den besten Innerschweizer und Berner Schwingern. Im Anschwingen trifft ein Königsanwärter auf einen Schwingerkönig.

(jvf) Nach sieben Berner Siegen in Serie gewann 2018 mit Erich Fankhauser endlich wieder ein Innerschweizer auf dem Brünig. Heuer ist des Bergkranzfest für die meisten Schwinger die letzte Standortbestimmung vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Ende August in Zug. Das sind die Spitzenpaarungen im ersten Gang:

Reichmuth Pirmin (ZG)*** - Wenger Kilian (BE)***

Schuler Christian (SZ)*** - Glarner Matthias (BE)***

Wicki Joel (LU)** - Kämpf Bernhard (BE)***

von Ah Benji (ONW)*** - Aeschbacher Matthias (BE)**

Schurtenberger Sven (LU)*** - Anderegg Simon (BE)***

Müllestein Mike (SZ)*** - Zenger Niklaus (BE)***

Gloggner Philipp (LU)*** - Roth Philipp (BE)***

Suppiger René (LU)*** - Gnägi Florian (BE)***

Nötzli Reto (SZ)*** - Schenk Patrick (BE)***

Mathis Marcel (ONW)*** - Graber Willy (BE)***

Fankhauser Marco (LU)** - Gobeli Patrick (BE)**

Bieri Marcel (ZG)** - Gapany Benjamin (FR)**

Kramer Lario (FR)** - Wiget Michael (BE)**

Die 6000 Sitzplätze gelangen traditionell nicht in den Vorverkauf und sind deshalb ausverkauft. An der Tageskasse (ab 5 Uhr) werden noch 1000 Stehplatztickets verkauft. Achtung: Auf der Stehplatztribüne sind keine Stühle mehr gestattet.