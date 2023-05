Reportage Die emotionale Achterbahnfahrt in Dortmund: So litten die Fans mit ihren Spielern Viele, die im Kampf um die deutsche Meisterschaft Borussia Dortmund die Daumen drückten, versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Alten Markt im Dortmunder Stadtzentrum. Was sie dort erlebten, war ein kollektives Wechselbad der Gefühle.

Die Feierlaune blieb in Dortmund aus. Friedemann Vogel / EPA

Plötzlich jubelte das Wenkers, dann das benachbarte Maximilian. Und schliesslich stimmte auch die Menge vor den beiden Lokalen mit ein, die im Innern die Partie zwischen Borussia Dortmund und Mainz live übertrugen – draussen waren Übertragungen im Vorfeld verboten worden. Es regnete Bier, irgendwo knallte eine Petarde, gelbe Rauchschwaden von abgefackelten Pyros stiegen in die Luft. Ein Dortmunder Tor? Nein. Köln hatte in der Parallelpartie gegen Bayern München den Ausgleich erzielt. Das zwischenzeitliche 1:1 in Köln hätte den Dortmundern gereicht, um in dieser Saison Meister zu werden.

Der Samstagnachmittag glich auf dem Alten Markt, dem Platz, wo sich die Dortmunder Anhänger vor den Spielen ihres Vereins traditionell treffen, einer emotionalen Achterbahnfahrt. Drei Stunden vor dem Anpfiff der letzten Bundesligarunde dieser Saison war die Stimmung euphorisch unter den Tausenden von Fans, die aus ganz Nordrhein-Westfalen angereist waren, um mit ihrer Borussia den Titel zu feiern.

Die Enttäuschung ist gross: Dortmund gewinnt den ersehnten Meistertitel doch nicht. Christoph Reichwein / dpa

Einige von ihnen trugen sogar schon ein T-Shirt mit der Aufschrift «Deutscher Meister 2023» trugen. «Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia!», klang es denn auch voller Überzeugung aus zig Kehlen. Vor dem Maximilian, das eigens einen Sicherheitsdienst aufgeboten hatte, hatte sich bereits um die Mittagszeit eine Schlange gebildet. «Drinnen wirste nix finden, mein Schatz», hatte ein Kellner im Dortmund-Trikot lächelnd einem Gast erklärt, der sich ohne Reservation nach einem Tisch im Lokal erkundigt hatte.

Der verschossene Elfer

Zumindest im Stadtzentrum war also alles bereit für den ersten BVB-Meistertitel seit 2012. Und dann das: Dortmund geriet gegen Mainz in Rückstand. Ein erstes Mal wurde es still auf dem voll besetzten Alten Markt, der inzwischen abgeriegelt worden war. So still, dass der Livekommentar zur Partie aus dem Innern des Maximilians zu hören war. Kurz darauf wieder Jubel bei den Dortmundern, weil ihre Mannschaft einen Penalty zugesprochen bekam – den der Mainzer Torwart in der Folge jedoch hielt. Ernüchterung machte sich breit.

Nach dem zweiten Mainzer Gegentreffer schüttelten einige Fans ungläubig den Kopf, andere schrien ihren Frust hinaus in die Menge. Drei junge Frauen in Dortmund-Trikots, die ein Tablet auf ihrem Tisch aufgestellt hatten, fluchten vor sich hin.

Sicherheitsmann fragt nach dem Zwischenresultat

«Auf gehts, Dortmund, kämpfen und siegen!», stimmte jemand trotzig an, die Mehrheit der Menge sang mit. Dann wieder Jubel aus dem Wenkers, dessen Übertragung offenbar einen leichten zeitlichen Vorsprung hatte. Kurz darauf jubelten sie auch im Maximilian. Dortmund hatte soeben zum 1:2 getroffen.

Im Dortmunder Stadtzentrum durchlebten die Fans eine emotionale Achterbahnfahrt. Michel Sutter

Es folgten die Freudenschreie über den Kölner Ausgleichstreffer. Dann aber der nächste Nackenschlag für die Dortmunder: Bayern erzielte wenige Minuten vor Schluss das 2:1. «2:1 für Bayern!», schrie eine der erwähnten drei jungen Frauen wütend. Der Kellner im Dortmund-Trikot lächelte nicht mehr. Der Meistertitel war für den BVB nun wieder in weite Ferne gerückt.

«Führt Bayern noch mit 2:1?», fragte einer des Sicherheitsdienstes wenige Minuten später, als die nächste Jubelwelle die Menge erfasste. Das Gerücht hatte die Runde gemacht, der zweite Treffer der Bayern sei aberkannt worden. Hoffnung auf dem Alten Markt. Doch das Tor zählte, die Bayern gewannen ihre Partie mit 2:1.

Unspektakuläres Ende

Dann doch noch Grund zur Freude für die BVB-Fans: Ihr Verein traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Doch diesmal blieb der Lärmpegel deutlich tiefer, denn die Dortmunder brauchten noch ein weiteres Tor. Kurz darauf der Schlusspfiff.

Eine enttäuschte Zuschauerin nach der Partie. Friedemann Vogel / EPA

Hunderte leere Blicke und hängende Köpfe. Ein BVB-Fan weinte hemmungslos. Langsam leerte sich der Platz, viele machten sich auf den Weg zum Hauptbahnhof. Dort setzten sich die Mainzer Fans in einen Extrazug. Bei dessen Abfahrt provozierten ein paar Mainzer einen BVB-Anhänger. Dieser schleuderte als Antwort zwei Bierdosen gegen den Zug und wurde umgehend von einem halben Dutzend Polizeibeamten festgesetzt, bevor er weiteren Schaden anrichten konnte. Dann begleiteten die Beamten den Fan vom Perron. Es war das unspektakuläre Ende eines spektakulären Nachmittags.