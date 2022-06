Rollhockey RHC Uri schafft Ligaerhalt in extremis Dank Schützenhilfe und einer eigenen Parforceleistung stellt der RHC Uri den Verbleib in der Nationalliga A in vorletzter Minute sicher.

Geschafft! Die Spieler des RHC Uri feiern den Ligaerhalt. Bild: Urs Hanhart

Die Ausgangslage vor der letzten Playout-Runde, die am Sonntag ausgetragen wurde, hätte spannender nicht sein können. Der RHC Uri lag einen Punkt hinter Montreux auf einem Abstiegsplatz und musste das Heimspiel gegen Uttigen unbedingt gewinnen, um die Romands noch zu überflügeln. Gleichzeitig war er auf Schützenhilfe von Absteiger Wolfurt angewiesen, der im Parallelspiel gegen Montreux antrat. Die Vorarlberger verblüfften und gewannen tatsächlich mit 5:3, obwohl es für sie um nichts mehr ging.

Doch für die Urner sah es lange ganz schlecht aus, denn zur Pause lagen sie schon beinahe hoffnungslos mit 0:3 im Hintertreffen. Uttigen ging in der 12. Minute durch einen abgelenkten Weitschuss in Führung und doppelte nur wenige Sekunden nach dem Wiederanspiel mit einem Kontertreffer nach. Kurz vor dem langen Break kassierten die Platzherren abermals eine Ohrfeige in Form eines weiteren Kontertors. Den Urnern drohte vor heimischer Kulisse in Seedorf ein sang- und klangloser Abschied aus dem Oberhaus.

Uri legt unglaublichen Endspurt hin

Zum zweiten Durchgang kamen die Gastgeber dann aber wie verwandelt aus der Kabine. Sie machten mächtig Druck und wurden dafür in der 28. Minute mit einem erfolgreichen Doppelschlag belohnt. Tim Aschwanden und Captain Joshua Imhof netzten ein. Aber die Gäste hielten dagegen und bauten ihren Vorsprung in der 30. Minute wieder auf zwei Längen(4:2) aus. Nun wurde es ganz eng für die Urner, mussten sie doch in den letzten 20 Minuten drei Treffer erzielen, um den Abstieg zu verhindern. Und sie brachten tatsächlich das Kunststück fertig, die fast für unmöglich gehaltene Wende herbeizuführen. Patrick Greimel gelang in der 33. Minute mit einem satten Weitschuss der 3:4-Anschlusstreffer. Drei Minuten vor Schluss glich Imhof aus – und genau 98 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit bescherte Greimel seinem Team mit einem Rückhandschlenzer die erstmalige Führung in dieser dramatischen Partie. Sein 5:4 war gleichbedeutend mit der Sicherung des Ligaerhalts.

«Unsere Mannschaft hat heute Charakter gezeigt und eine sensationelle Leistung hingelegt. Sie hat sich ein ganz grosses Kompliment verdient», sagte der sichtlich erleichterte RHC-Uri-Präsident Stefan Gisler nach dem Schlusspfiff. Dann fügte er noch an: «Ich habe immer daran geglaubt, dass wir den Ligaerhalt noch schaffen können. Nun bin ich sehr froh, dass wir im Oberhaus bleiben. Ein grosser Dank gebührt dem RHC Wolfurt für die wertvolle Schützenhilfe.»

Den Grundstein für den Verbleib in der Nationalliga A legte der RHC Uri am Samstag mit dem 3:2-Auswärtssieg im vorletzten Spiel gegen Wimmis. Hätte er diese Partie verloren, wäre der Ofen bereits aus und das abschliessende Spiel gegen Uttigen nur noch eine Pflichtübung gewesen.

Captain Joshua Imhof tritt ab

Ursprünglich waren die Urschweizer mit der Zielvorgabe in die Saison gestartet, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Davon waren sie allerdings meilenweit entfernt. Letztlich mussten sie sogar froh sein, die Relegation in die Nationalliga B verhindert zu haben. In der nächsten Saison dürfte es nicht einfacher werden, wird doch mit Captain Joshua Imhof eine der zentralen Figuren nicht mehr mit dabei sein. Der ehemalige Nationalspieler beendet nach 26 Jahren beim RHC Uri, davon fast die Hälfte im Fanionteam, seine erfolgreiche Karriere. Gegen Uttigen liess der Ausnahmekönner seine grosse Klasse nochmals richtig aufblitzen. Er war der beste Mann auf dem Feld und hatte massgeblichen Anteil daran, dass sein Team den Kopf in extremis aus der Schlinge ziehen konnte. Imhof, der künftig den Posten des Sportchefs übernimmt, wurde nach dem Abschlussspiel gebührend verabschiedet, ebenso Keeper Marcel Greimel, der in den letzten zwei Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und nur noch sporadisch zwischen den Pfosten stand.