Richtige Worte statt fliegende Koffer bei Ambri-Piotta: Und nun jubeln die Tessiner auch wieder Die Leventiner Eishockeyaner müssen in letzter Zeit oft unten durch. Der 3:2-Sieg bei den ZSC Lions kommt deshalb unerwartet.

Ambris Brendan Perlini jubelt nach seinem 3:1 gegen die ZSC Lions. Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 22. Februar 2021)

National League Ambris Krisen waren früher kurzweiliger. Unvergessen bleibt die Depression im Herbst 2010. Ambri verliert 11 der ersten 12 Spiele. Ein erboster Fan wirft einen Reisekoffer aufs Eis. Trainer Benoit Laporte möge seine Koffer packen. Und er muss sie am 11. Oktober 2010 packen.

Mehr als zehn Jahre sind seither ins Tal gezogen. Krisen werden nun anders gelöst. Ambri hatte 10 der vorangegangenen 12 Spiele verloren. Aber selbst wenn Ambri vor Publikum spielen könnte: Niemandem wäre es in den Sinn gekommen, während des Spiels gegen den SCB, das mit der 7. Niederlage in Serie endet, aus Protest gegen Trainer Luca Cereda einen Koffer aufs Eis zu schmeissen.

Der grosse Vorsitzende Filippo Lombardi ist weise geworden. Er war schon damals im Herbst 2010 im Amt und hat nun erkannt: Ausländische Trainer und ausländische Sportchefs waren oft nur Gäste ohne Interesse an der lokalen Hockeykultur. Transferumsatz mit befreundeten Agenten lag ihnen mehr am Herzen als die Förderung der Söhne der Leventina.

Perlini: Erst «Sünder», dann Matchwinner

Erst mit einem einheimischen Sportchef und einem einheimischen Trainer ist Ambri wieder Ambri geworden. Mit Männern, die tief in der eigenen Kultur verwurzelt sind und die Eishockey dort leben, wo sie gross geworden sind. Seit Filippo Lombardi vor vier Jahren Sportchef Paolo Duca (39) und Trainer Luca Cereda (39) ins Amt eingesetzt hat, funktioniert Ambri wieder. Nach 7 Niederlagen in Serie hat Ambri am Montag die starken ZSC Lions im Hallenstadion besiegt (3:2) – obwohl zuerst alles gegen Ambri läuft: der erste Gegentreffer ausgerechnet bei eigenem Powerplay nach einem Fehlpass des ausländischen Stürmers Brendan Perlini.

Chancen werden versiebt. Brendan Perlini vergibt solo vor Torhüter Lukas Flüeler. Und am Ende siegt Ambri doch 3:2. Dank zweier Treffer von – Brendan Perlini (zum 1:1 und 3:1). Weil Trainer Luca Cereda im richtigen Moment die richtigen Worte findet. Der «Sünder» kommt mit hängendem Kopf auf die Spielerbank zurück. Luca Cereda staucht ihn nicht zusammen.

«Ich zeigte auf die Matchuhr und sagte ihm: Kein Problem, du hast noch genügend Zeit, um alles wieder gutzumachen.»

Die Tapferen der Leventina haben nie resigniert, nie aufgegeben, nie nach Ausreden gesucht. «Es ist einfach, Ausreden zu finden» sagt Luca Cereda. «Aber nur Lösungen bringen uns weiter.»

Spezieller Empfang vor dem Zürcher Hallenstadion

Die Lösung ist eine bewundernswerte Leistungskultur. Mut, Disziplin und Leidenschaft. Eine intensive Spielweise. Marco Müller prallt im Fallen mit dem Kopf auf das Knie seines Gegenspielers. Er blutet stark. Und wie es sich für einen Tapferen der Leventina gehört, gibt er nicht auf. Er lässt die Wunde in der Kabine nähen und kehrt aufs Eis zurück, um den Sieg im Hallenstadion einzufahren.

Diese Kultur kann nur gelebt werden, wenn keine Koffer aufs Eis fliegen und der Trainer die richtigen Worte findet. Und die Fans auch in schwierigen Zeiten die Spieler beschwören: Als am Montag der Bus mit den Spielern beim Hallenstadion vorfährt, steht da eine in Klubfarben gewandete ältere Frau und schwingt die Klubfahne, bis alle ausgestiegen und im Bauch der Arena verschwunden sind.