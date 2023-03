Riesenslalom im Soldeu Mikaela Shiffrin führt deutlich – Lara Gut-Behrami mit Podestchancen Mikaela Shiffrin führt nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms von Soldeu klar. Lara Gut-Behrami liegt auf Rang 6, hat noch beste Chancen auf einen Podestplatz.

Mikaela Shiffrin liegt nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms in Soldeu deutlich in Führung. Guillaume Horcajuelo / EPA

Gut-Behrami gehört zu einem Quintett, das auf den Plätzen 2 bis 6 lediglich durch 18 Hundertstel getrennt ist. Hinter Shiffrin, die das Zwischenklassement mit 62 Hundertsteln Vorsprung anführt, und vor der Tessinerin reihten sich die Kanadierin Valérie Grenier, die Italienerin Marta Bassino, die Polin Maryna Gasienica-Daniel und die Norwegerin Thea Louise Stjernesund ein.

Gut-Behrami hielt die Chance auf ihre fünfte Klassierung unter den ersten in einem Riesenslalom in diesem Winter aufrecht, obwohl sie einen grossen Teil ihrer Fahrt mit nur einem Stock absolvieren musste.

Wendy Holdener auf Platz 13 büsste anderthalb Sekunden ein, Andrea Ellenberger und Michelle Gisin handelten sich Rückstände von rund drei Sekunden ein.

Weltmeisterin Shiffrin strebt ihren siebten Saisonsieg in einem Weltcup- Riesenslalom an, den fünften in Folge. (sda)