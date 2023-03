Riesenslalom im Soldeu Mikaela Shiffrin gewinnt das letzte Rennen der Saison – Lara Gut-Behrami knapp am Podest vorbei Mikaela Shiffrin gewinnt den letzten Riesenslalom der Saison. Für die 28-jährige Amerikanerin ist es der 14. Erfolg in diesem Winter. Lara Gut-Behrami fährt als Vierte knapp am Podium vorbei.

Lara Gut-Behrami verpasst das Podest als Vierte. Die 31-jährige Tessinerin verteidigt aber ihren 2. Rang in der Disziplinenwertung. Keystone

Am Ende fehlten Lara Gut-Behrami lediglich 26 Hundertstel für den Sprung aufs Podest. Die 31-jährige Tessinerin beendet den Riesenslalom beim Weltcup-Final in Soldeu auf dem vierten Rang. Damit verteidigte die Schweizerin ihren zweiten Rang hinter Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin in der Disziplinenwertung.

«Ich wollte die Saison unbedingt mit einer guten Leistung beenden. Toll ist auch, dass ich in dieser Disziplin den zweiten Rang in der Riesen-Wertung verteidigen konnte. Das habe ich in meiner Karriere noch nie geschafft. Es ist eine Disziplin, die mir besonders am Herzen liegt», so Gut-Behrami gegenüber SRF.

88. Weltcup-Sieg für Shiffrin

Einmal mehr nicht zu bezwingen war Mikaela Shiffrin. Die erfolgreichste Skirennfahrerin der Alpin-Geschichte feierte ihren 88. Weltcup-Triumph, es war die Nummer 14 in diesem Winter. Zudem durfte sie sich bei der Weltmeisterschaft in Frankreich drei Medaillen umhängen lassen, unter anderem Gold im Riesenslalom.

Mikaela Shiffrin gewinnt zum 14. Mal in dieser Saison. Keystone

Die 28-Jährige verteidigte ihren grossen Vorsprung von sieben Zehnteln im zweiten Lauf mit einer sauberen Fahrt. Ohne das letzte Risiko einzugehen, wurde es am Ende nochmals richtig eng. Sie setzte sich letztlich sechs Hundertstel vor der Norwegerin Thea Louise Stjernesund durch. Auf Rang drei folgte die Kanadierin Valérie Grenier (+0,20 Sekunden).

Als zweitbeste Schweizerin sicherte sich Wendy Holdener Weltcup-Punkte. Die 29-jährige Schwyzerin landete auf dem 14. Rang. Weil es beim Saison-Final nur für die Top 15 Punkte gibt, verpassen es die beiden weiteren Swiss-Ski-Athletinnen, ihr Punktekonto aufzubessern. Andrea Ellenberger beendete den Wettkampf auf Rang 17, Michelle Gisin auf dem 21. Platz. (gav)