Ricardo Rodriguez zu Eindhoven – und was macht Okafor? Die Anzeichen verdichten sich, dass sich Rodriguez dem PSV Eindhoven anschliesst. Der Berater des 27-jährigen Linksverteidigers ist jedenfalls in Holland gelandet. Derweil dürfte der 19-jährige Noah Okafor, der im vergangenen Jahr in der Nationalmannschaft debütiert hat, dem FC Basel den Rücken kehren.

Ricardo Rodriguez Bild: KEY

Eigentlich war die Sache besiegelt: Ricardo Rodriguez, in dieser Saison seit der Ankunft von Theo Hernández und spätestens seit Mitte September als Linksverteidiger nicht mehr gefragt, wechselt innerhalb der Serie A zum SSC Napoli. Doch Milan wollte Rodriguez dem Ligakonkurrenten offenbar nicht abgeben, weshalb die Dinge nun anders gelaufen sind und Rodriguez bis zum Saisonende leihweise für den PSV Eindhoven aufläuft. Danach hat der holländische Traditionsclub wohl eine Kaufoption für den 62-fachen Schweizer Nationalspieler, der noch bis Sommer 2021 einen Vertrag mit Milan besitzt.

Fraglos ist, dass Rodriguez, der in diesem Transferwinter auch mit Fenerbahce in Verbindung gebracht worden ist, handeln musste. Da der 27-Jährige sonst den Platz im EM-Kader von Nationaltrainer Vladimir Petkovic wegen der fehlenden Spielpraxis gefährdet hätte. Der nun vollzogene Wechsel spiegelt aber auch bestens seine Entwicklung, die nach zweieinhalb Jahren bei Milan stagnierend, wenn nicht sogar rückläufig ist. In jungen Jahren war Rodriguez noch mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden, und nun spielt er also für den Tabellenfünften der Eredivisie.

Salzburg will Basels Okafor

Derweil dürfte der 19-jährige Noah Okafor, der im vergangenen Jahr in der Nationalmannschaft debütiert hat, dem FC Basel den Rücken kehren und für über zehn Millionen Franken zu RB Salzburg wechseln. Okafor stand am letzten Sonntag gegen die Young Boys wegen einer angeblichen Oberschenkelverletzung nicht im Aufgebot.