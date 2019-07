«Das Bild ist eine kleine Mogelpackung. Es entstand 2007 in der Woche vor Wimbledon, nicht in der Kabine, sondern vor dem Garagentor des Hauses, das Roger gemietet hatte. Den Hintergrund ersetzten wir erst später. Es war das erste Mal, dass Roger diese weisse Jacke trug und die Bilder als Werbung für Nike gedacht.» (Bild: Clive Brunskill/Getty Images)

«Ich erinnere mich noch gut an diesen 19. Juni 2007. Es goss wie aus Kübeln und wir machten die Aufnahmen vor Rogers Haus, vor dem Garagentor. Sein Sponsor Nike wollte spezielle Bilder, um das Outfit zu promoten, das er tragen würde. Es war ja auch jenes Wimbledon-Turnier, das er zum fünften Mal in Folge gewann und damit den Rekord von Björn Borg egalisierte.» (Bild: Clive Brunskill/Getty Images)

«Mein Bild entstand 2017 nach Rogers letztem Sieg hier. Gleich nach der Zeremonie auf dem Platz, zwei Minuten später, präsentiert der Sieger auf dem Balkon den Pokal. Ich musste also rennen. Für mich ist dieses Bild aus drei Gründen speziell. Erstens zeigt es, wie beliebt Roger hier ist. Zweitens: Weil alle mit den Handys Fotos machen. Und drittens, weil ich in dem Moment abdrücke, als der offizielle Fotograf auf dem Balkon seinen Blitz auslöst.» (Bild: Corinne Dubreuil/Freischaffend)

«Obwohl ich in Wimbledon auch bei einigen Siegen Roger Federers dabei war, ist mir doch am meisten die Finalniederlage gegen Rafael Nadal 2008 in Erinnerung geblieben. Nachdem Federer die ersten beiden Sätze verloren hatte, dachte niemand, dass er sich noch einmal zurückkämpfen würde. 7:6, 7:6 entschied er Satz 3 und 4 für sich. Als er den fünften Satz nach 4:48 Stunden Spielzeit schliesslich mit 9:7 verlor, war es bereits 21.17 Uhr Ortszeit und so dunkel, dass die Fotografen direkt nach dem Matchball die Blitze auf die Kameras stecken mussten.» (Bild: Sven Thomann/Blick)