Ronaldo-Rückkehr Ronaldo nach Wechsel zu Man Utd: «Ich will weiter Geschichte schreiben» Nach seiner Traum-Rückkehr zu Manchester United steht am Samstag gegen Newcastle erneut sein Debüt an. Die Erwartungen sind beim Club dabei deutlich gestiegen, befeuert durch den Portugiesen selbst.

Im Jahr 2006 noch Mitspieler, nun ist er der Trainer von Cristiano Ronaldo (rechts): Ole Gunnar Solskjaer (links). Martin Rickett / AP

Für die grosse Show braucht Cristiano Ronaldo keinen Ball am Fuss, ein gewöhnlicher Protz-Auftritt reicht völlig aus. Und so fuhr der Superstar standesgemäss und ganz zur Freude des britischen Boulevards im 190.000 Euro teuren Lamborghini zum Training bei Manchester United vor. Den «Lambo Gottes» wollte die Sun da schon gesehen haben - doch am Samstag will der Messias dann auch wieder sportlich die Schlagzeilen bestimmen.

Der Hype um Ronaldo ist auf der Insel nach seiner spektakulären Rückkehr zur «alten Liebe» ManUnited riesig. Tickets für das Comeback des Portugiesen im Old Trafford gegen Newcastle United (14.00 Uhr/Sky) werden online für bis zu irrsinnige 3000 Euro gehandelt. Preistreibend dürfte gewiss auch sein, dass die 75.000 Zuschauer im «Theater der Träume» die einzigen sein werden, die in England die Heimkehr des verlorenen Sohnes sehen dürfen.

Denn die sogenannte «Blackout-Rule» aus den 60er-Jahren verhindert, dass Premier-League-Spiele zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr live im Fernsehen übertragen werden. Statt CR7-Show sollen sich die Fans durch dieses Verbot Spiele ihrer lokalen Klubs anschauen.

Rafael Benitez' Newcastle muss am Samstag gegen Manchester United und Cristiano Ronaldo ran. Kirsty Wigglesworth / AP

Ronaldo wird es verschmerzen können. Zu gross ist die Freude über seinen Wechsel von Juventus Turin zurück nach Manchester, wo sein sagenhafter Aufstieg zum Weltstar ab 2003 so richtig Fahrt aufnahm. «Ich habe eine fantastische Geschichte mit diesem tollen Verein», sagte der 36-Jährige, seine Rückkehr ins Old Trafford nach zwölf Jahren Abwesenheit sei «die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe».

Und die Ziele des fünfmaligen Weltfussballers an seiner alten und neuen Wirkungsstätte sind nicht gerade klein. «Ich will weiter Geschichte schreiben», sagte er, und auch «Manchester helfen, grosse Erfolge zu feiern, Trophäen zu gewinnen und die Nummer eins zu sein.»

Den ersten seiner fünf Champions-League-Titel holte «CR7» mit den «Red Devils». Sergey Ponomarev / AP

Dass der Ehrgeiz und der Hunger nach Erfolg auch im Herbst seiner Karriere keinen Deut nachgelassen haben, bewies er jüngst im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Seine beiden Tore gegen Irland bedeuteten die Länderspieltreffer 110 und 111 - Weltrekord.

Und weil der Jubel über das Siegtor ohne das Darbieten seines nackten Oberkörpers nur halb so schön gewesen wäre, durfte er wegen der fälligen Gelbsperre früher nach Manchester zurück. So konnte Ronaldo nach fünftägiger Quarantäne schon am Dienstag sein erstes Training beim Rekordmeister bestreiten.

Cristiano Ronaldo: «Ich habe eine fantastische Geschichte mit diesem tollen Verein.» John D Mchugh / AP

Die Erwartungen dort sind gross - schliesslich warten die Red Devils seit 2017 auf einen Titel. Die letzte Meisterschaft liegt sogar schon acht Jahre zurück. Mit Ronaldo soll sich das ändern. «Wir wissen», sagte sein Teamkollege und Landsmann Bruno Fernandes, «dass wir mit ihm dem Gewinn von Trophäen näher sind.»

Und auch die Klubikone Wayne Rooney verspricht sich viel von der Rückkehr des ehemaligen Sturmpartners. «Ich glaube, dass United nun endlich bereit ist, wieder um einen Titel zu kämpfen», sagte der frühere Topangreifer, und Ronaldo werde in dieser Saison «grosse Momente haben». Und das freilich nicht nur am Steuer seiner Nobelkarossen.

(sid)