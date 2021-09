Laufsport Rückkehr an die Erfolgsstätte: Doch diesmal steht für Lara Alemanni nicht das Sportliche im Vordergrund Sechsmal nahm Lara Alemanni bisher am Luzerner Stadtlauf teil – viermal lief sie als grosse Siegerin ein.

Lara Alemanni kann wieder beschwerdefrei laufen.

Lara Alemanni ist in Luzern keine Unbekannte. 2016 sowie 2017 konnte sie das prestigeträchtige Elite-Rennen der Nachwuchsläuferinnen für sich entscheiden. Selbst ein Sturz hielt sie 2017 nicht davon ab, das Rennen in der Luzerner Altstadt zu dominieren. Am Sonntag kehrt die Urdorferin nach Luzern zurück, wo sie im Hauptlauf der Frauen über 4,65 Kilometer an den Start gehen wird. «Aufgrund von Verletzungen habe ich seit über einem Jahr keinen Wettkampf mehr bestritten. Wie es um meine Form steht, weiss ich nicht. Ich möchte Spass haben und im Ziel sagen können, dass ich alles gegeben habe», so die 23-Jährige.

2011 nahm sie erstmals am Silvesterlauf in Zürich teil. Nach einigen Siegen an regionalen Läufen gewann sie 2012 überraschend SM-Gold im Crosslauf der Kategorie U16 – ein wegweisender Erfolg. Nach sieben Jahren als aufstrebende Fussballerin wechselte sie zur Leichtathletik, der sie bis heute treu geblieben ist. Im Crosslauf sowie über die Mittelstrecken vertrat die ausgebildete Kauffrau, die zurzeit in einem 80-Prozent-Pensum im Treuhandbereich arbeitet, die Schweiz an mehreren Nachwuchsgrossanlässen.

Grosse Vorfreude auf das Rennen in Luzern

2018 schloss sie die Berufsmaturität ab und wurde Mitglied bei der TG Hütten. Unter ihrem Coach Michi Rüegg, welcher unter anderem die Olympiazwölfte im Marathon Fabienne Schlumpf an die Weltspitze geführt hat, wollte sie sich sportlich weiterentwickeln und stärker auf die Karte Sport setzen. Anhaltende Kniebeschwerden bremsten die Frohnatur jedoch abrupt aus. Eine zwei Zentimeter grosse Zyste sowie Risse am Meniskus machten das beschwerdefreie Laufen unmöglich und erforderte einen operativen Eingriff.

Nach erfolgreich verlaufener Reha und einer vielversprechenden Rückkehr auf die Rundbahn wurde die Zürcherin im Vorjahr durch eine Fersenverletzung ausgebremst. Als wäre dies nicht schon genug, kehrten anfangs dieses Jahres die Kniebeschwerden zurück. Doch Lara Alemanni liess sich auch von diesem Rückschritt nicht beirren.

«Seit Juni bin ich wieder beschwerderfrei und geniesse es extrem, wieder laufen zu können. Durch die lange Verletzungspause habe ich meine Einstellung zum Sport geändert. Mein oberstes Ziel ist es, mit Spass und ohne Schmerzen laufen zu können, statt Bestzeiten zu jagen.»

Umso grösser ist die Vorfreude, am Sonntag endlich wieder einmal einen Ernstkampf zu bestreiten.

Eine Woche vor den Familienferien in Tansania kommt der Stadtlauf in Luzern zeitlich ideal gelegen. «Ich laufe immer wieder gerne am Stadtlauf. Mir gefällt die Stadt sehr. Auch die Strecke durchs Stadtzentrum und über die Brücke sowie den Zieleinlauf finde ich wunderschön. Ich hoffe, dass das Wetter am Sonntag gut ist und ich die Stadt nach dem Lauf gemeinsam mit meinen mitgereisten Fans noch etwas geniessen kann.»