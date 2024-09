Rücktritt Warum Dario Cologna aufhört – obwohl er sich fit und motiviert fühlt Dario Cologna beendet im Frühjahr seine Karriere. Zur lockeren Abschiedstour wird die Saison aber nicht: In Peking will er Edelmetall. «Wenn ich mir dies nicht zum Ziel nehmen würde, könnte ich auch sofort aufhören», sagt der 35-Jährige. Zudem erklärt er, weshalb er auf die letzte Saison hin die Skimarke wechselt.

Exklusiv für Abonnenten

«Ich kann mit einem guten Gefühl gehen.»: Dario Cologna posiert zum letzten Mal an einer Medienkonferenz zum Saisonstart. Michael Buholzer / KEYSTONE

In Davos liegt Schnee. Richtiger, frischer Schnee, nicht nur jener auf der Trainingsstrecke hinten im Flüelatal, wo die Langlaufprofis schon im Herbst auf übersommertem Schnee trainieren. Und kurz, nachdem Dario Cologna der versammelten Medienschar Auskunft gegeben hat, beginnt es wieder zu schneien. Winteranfang!

Bei Dario Cologna fällt aber die Vorfreude auf die neue Langlaufsaison mit einer Nachricht zusammen, die irgendwann unvermeidbar war, aber irgendwie doch ein wenig früher kommt als erwartet. Er, der die vergangenen 15 Jahre im Schweizer Langlauf so geprägt hat, wie es zuvor keiner getan hat und wohl auch keiner oder keine so bald tun wird, tritt zurück.

Vierfacher Olympiasieger, vierfacher Gesamtweltcupsieger, Weltmeister, vierfacher Tour-de-Ski-Sieger. Man hat sich an diese Meriten gewöhnt und muss sie sich eben doch immer wieder vor Augen führen. Mit 35 Jahren aber sieht Cologna die Zeit gekommen, seine grosse Karriere abzuschliessen.

«Peking wird für mich ein schöner Abschluss»

Cologna sagt:

«Ich fühle mich fit und habe weiterhin Freude am Trainieren.»

Es ist eine der ersten Aussagen des Bündners an der Medienkonferenz. Und er will damit schnell klar machen: Auf eine Abschiedstournee will er sich nicht aufmachen in dieser Saison, die Ende November im finnischen Kuusamo beginnt. Im Sommer habe sich schlicht immer mehr abgezeichnet, dass er diesen Schritt machen wolle, sagt Cologna.

«Ich werde in dieser Saison 36 Jahre alt – ich kann mit einem guten Gefühl gehen und sehe die Olympischen Spiele in Peking als schönen Abschluss.»

Dass er den Abschied schon jetzt ankündigt, sei ein bewusster Entscheid: «So habe ich den Kopf frei.» Eben: für Olympia.

Dort will er nicht nur dabeisein und «Auf Wiedersehen» winken. Sondern noch einmal «angreifen», wie er sagt. Und: Edelmetall gewinnen. Es ist ein sehr hohes Ziel, zumindest wenn man sich die Ergebnisse des vergangenen Winters vor Augen führt, als Cologna zumindest zum Saisonhöhepunkt an der WM in Oberstdorf nicht zur gewünschten Form fand.

Christian Flury, Disziplinenchef der Schweizer Langläufer. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Hohe Ziele waren es aber stets gewesen, die Cologna antrieben. Schon vor den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang war seine Ankündigung, zum vierten Mal Gold gewinnen zu wollen, von vielen mit Kopfschütteln aufgenommen worden. Zu unrecht, wie sich später zeigte. Nun sagt Cologna: «Wenn ich mir dieses Ziel nicht nehmen würde, dann könnte ich auch sofort aufhören.»

Vom Trainerteam um Christian Flury wird Colognas Ankündigung als ambitioniert, aber nicht als utopisch bezeichnet. Die Rennen auf grosser Höhe könnten dem Schweizer Team, das in Davos auf 1500 Metern seinen Stützpunkt hat, ganz generell in die Karten spielen, hofft Flury.

Und: Colognas langjährige Erfahrung könnte bei vermutlich schwierigen Rennen bei kalten und windigen Bedingungen Gold wert sein. Oder immerhin Bronze. «Es müsste alles zusammenstimmen», sagt sowohl Cologna als auch Flury.

Colognas Zuversicht ist aufgrund einer anderen Geschichte bemerkenswert. Erst kürzlich erlitt er bei einem Sturz mit den Rollski eine Zerrung im hinteren Kreuzband und eine Meniskus-Quetschung. Hier aber sieht Cologna keine Probleme: «Ich habe kaum Trainings verpasst», sagt er. Die Intensität habe er zwar zurückfahren müssen, dennoch gehe er davon aus, schon in Kuusamo in die Saison zu starten.

Wechsel von Fischer zu Atomic

Cologna wäre nicht Cologna, wenn er nicht auch in dieser Saisonvorbereitung an gewichtigen Schrauben gedreht hätte. In anderen Jahren waren es Trainerwechsel und Änderungen in der Art des Krafttrainings. Diesmal hat der Bündner die Skimarke gewechselt – ausgerechnet vor der Abschlusssaison.

Da der Vertrag mit Fischer ausgelaufen sei, habe er die Chance wahrgenommen, mit Atomic zusammenzuarbeiten. Als gefährliches Material-Experiment sieht er den Wechsel nicht. Bei Atomic, wo er neben dem Norweger Simen Krüger der stärkste Läufer sein dürfte, ist ihm wohl eine engere Betreuung sicher. Dazu kommt: Mit Atomic hat Cologna auch über seine Karriere hinaus die Aussicht auf eine Partnerschaft, wie er sagt.



Wie genau es nach dem Karriereende weitergehen wird, weiss Cologna aber noch nicht. «Vieles ist offen. Ich werde mir sicher Zeit lassen.» Gut vorstellbar sei aber, dass er seine Erfahrung aus 15 Weltcupsaisons in irgendeiner Weise weitergeben werde. Aber auch eine Ausbildung sei nicht ausgeschlossen, sagt er, der während seiner ersten Weltcupsaison die Matura abgeschlossen hatte.

Vieles ist also noch offen. Wie bei der 34-jährigen Sprinterin Laurien van der Graaff, die nach der Olympiasaison ebenfalls aufhören wird. Die Meldung ging gestern fast unter. Auch wenn Van der Graaff an der vergangenen WM im Gegensatz zu Cologna eine Medaille gewann.