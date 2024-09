Rugby-WM Wie das ovale Ei Frankreich den Kopf verdreht – Besuch auf dem Kirchenhügel, wo die Rugbyseele ruht Mit einem euphorischen Auftakt hat in Frankreich die Rugby-WM begonnen. Ein Treffen viriler Rambos und Rabauken? Ein Besuch in der Gascogne, dem französischen Stammland des Kraftsportes, korrigiert das Bild: Männer zeigen hier Haltung, Frauen ihre Muskeln.

Exklusiv für Abonnenten

Die Rugby-WM hält Frankreich in Atem. Bilder: Keystone

Sein Brustkorb war so breit, dass er nicht einmal auf das Schwarz-Weiss-Bild passte, das an der Wand der Kapelle in Larrivière hängt. Georges Magendie war 1974 Frontmann von Racing Club de France gewesen, bis er im Pulk einen Wirbelbruch erlitt und ein paar Monate später starb. Jetzt hängt noch sein blau-weiss gestreiftes Trikot in Notre-Dame-du-Rugby. Die einzige diesem Sport gewidmete Kirche vereint an die 200 Leibchen verstorbener Rugbyspieler. Darunter sind auch Ausländer, etwa der Brite Billy Joe Edwards von den Wigan Warriors, dem Rugby 2003 erlegen.

Larrivière-Saint-Savin liegt im Herzen der Gascogne, wo die Rugby-Begeisterung seit einem Auftakt nach Mass keine Grenzen kennt. Ganz Frankreich verfolgt die WM vom 8. September bis 28. Oktober. In den neun Stadien sind 2,5 Millionen Sitzplätze – meist zu dreistelligen Preisen – längst ausverkauft.

Notre-Dame-du-Rugby in Larrivière-Saint-Savin Bild: Stefan Brändle

Rugby ist Teil des Lebens – und des Todes

In der Gascogne ist Rugby aber weit mehr, es ist Teil des Lebens. Und eben auch des Todes. Pfarrer Gilbert Lavigne weiss, wie es passieren kann: «Wenn sich der Pulk der Spieler ineinander verkeilt und unter dem Druck immer mehr absenkt, kommt es gelegentlich zu Halswirbelbrüchen.»

Angehörige schicken dem Gottesmann später ihre Trikots oder andere Gaben; einmal im Jahr, zu Pfingsten, hält Lavigne eine Messe für sie ab. Auf den Kirchenfenstern und einer Statue ist die Jungfrau Maria abgebildet, der ein Junge einen ovalen Rugbyball hinstreckt. «Das Jesuskind scheint ihr zu sagen: Schau, ich habe meinen ersten Rugby-Punkt erzielt», schmunzelt der Pater mit seinem Gascogner Akzent. «Sie schlägt die Hände zusammen und ruft aus: Mein Gott, was macht er nur wieder!»

Die Kirche beherbergt ein Rugby-Sammelsurium. Bild: Stefan Brändle

Ist Rugby ein Sport für Rohlinge?

Die wunderschön in einer erhöhten Waldlichtung gelegene Rugby-Kapelle im Südwesten Frankreichs geht auf den Autounfall dreier lokaler Spieler auf der Rückfahrt von einem Spiel in Bordeaux im Jahr 1964 zurück. Ihr Tod erschütterte die Gascogne, wo die erste Sportart nicht Fussball ist. «Rugby ist wie das rüde Leben auf den hiesigen Bauerngütern hier – man arbeitet hart, aber man lebt sehr geeint und solidarisch», erzählt Lavigne.

Ist Rugby ein Sport für Rohlinge? Die Frage hört der Gemeindevorsteher nicht gern. Das Spiel gehorche festen Regeln, die einiges komplexer seien als etwa im Fussball. Die wichtigste: Wer das ovale Ei in der Hand hält, darf es nicht nach vorne werfen. Tragen schon, aber nicht werfen. Das ändert alles. «Das ist alles sehr technisch, sehr taktisch. Egotrips wie im Fussball gibt es nicht, wichtig sind Teamwork, Zusammenhalt, kollektiver Geist.»

«Rugby-Pfarrer» Gilbert Lavigne. Bild: Stefan Brändle

Das gilt auch weit ausserhalb des Spielfeldes: «Bei uns wird niemand sich selber überlassen», weiss der Bürgermeister, «Wer privat oder sozial zu Fall kommt, wird von seinen Kumpels unterstützt. Ehrensache. Am Fernsehen hat man den Eindruck, dass zwei wilde Horden aufeinander losgehen. In Wahrheit braucht es Spielwitz und Intelligenz. Im Rugby geht es vor allem darum, die Tiefe des Raums auszunützen. Das setzt blitzschnelles Erfassen der Situation und instinktives Handeln voraus.»

Rugby-WM in Frankreich Die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 findet in Frankreich vom 8. September bis 28. Oktober mit 20 Nationalteams statt. Austragungsorte sind neun Stadien, darunter das Stade de France in Paris. Die Favoriten sind Frankreich, Titelverteidiger Südafrika («Springboks») und Neuseeland («All Blacks»). Frankreich gewann das erste Spiel gegen Neuseeland 27 zu 13. Australien («Wallabies») gilt für einmal als weniger stark. Veteranen sind England, Wales, Irland und Schottland, dazu auch Italien, Argentinien und Georgien sowie im Pazifikraum Japan, Samoa oder Fidschi. Die Rugby-WM findet seit 1987 alle vier Jahre statt und zwar immer zu ungeraden Jahreszahlen, um eine Überschneidung mit den Olympischen Spielen und der Fussball-WM zu vermeiden. Südafrika und Neuseeland haben die WM dreimal gewonnen, Australien zweimal und England einmal. Frankreich stand schon dreimal im Final, hat die Webb-Ellis-Trophäe, benannt nach dem englischen Erfinder des Sports, aber noch nie gewonnen.

«Nein, das ist kein Spiel für Brutalos», bekräftigt Larrose abschliessend. «Es ist vielmehr ein Spiel für Gascogner. Wir sind Franzosen, wir mögen die Konfrontation und die Leidenschaft. Deshalb mögen wir Rugby.»

Das Herzstück der französischen Rugby-Kultur liegt im Departement Les Landes. Im Café Vincennes in Mont-de-Marsan liegt auf dem Tresen eine einzige Tageszeitung: «Le Midi Olympique», sie ist ausschliesslich dem Rugby gewidmet. Das auf gelbem Papier gedruckte Blatt kennt nur ein Thema: die Rugby-WM. Warum dauert das Turnier fast zwei Monate? «Nach einem intensiven Rugby-Match müssen sich die Spieler viel länger erholen als Fussballer», erklärt uns der Wirt, und seine Miene besagt: «So etwas weiss man doch einfach.»

Ein Spiel für Grosse, Kleine, Dünne und Feste

«Le Midi Olympique» zählt pflichtgemäss die WM-Favoriten auf, zu denen neben Titelverteidiger Südafrika auch Neuseeland und England gehören. Aber aus jeder Zeile dringt die Gewissheit, dass am 28. Oktober nur der Gastgeber als Sieger dastehen kann – les Bleus! Der Auftaktsieg gegen die mächtigen «All Blacks» hat die leicht zu begeisternden, gerne überschäumenden Gascogner bereits aus dem Häuschen gebracht.

Unweit liegt das Stadion des Vereins Stade Montois, derzeit in der zweiten französischen Rugby-Liga. Am Eingang empfängt Torha Balde, ihres Zeichens Pressechefin des Stadtvereins – und vor allem selber langjährige Rugbyspielerin. Warum? «Ich mag den familiären Geist dieses Sports, gemacht aus Toleranz und Integration. Rugby sei ein Sport für alle: die Grossen und Kleinen, Dünnen und Festen, Starken und Schwächeren.

Erneut fällt das wichtigste Rugby-Wort: Respekt. Torha, 30, fand sich früher, als sie in ihrer Freizeit tanzte, zu gross und zu schwer. Mit diesen Eigenschaften ist sie im Rugby heute Teamleaderin, und damit reisst sie auch die kleineren, schwächeren Spielerinnen mit. «Das schafft Selbstvertrauen», sagt die junge Frau.

Pressechefin und Rugby-Spielerin Torha Balde. Bild: Stefan Brändle

Frauenliga mit 14 Teams

Dass Rugby ein Machosport sei, findet Torha nicht; auf jeden Fall stört es sie nicht. Der französische Verband FFR bemühe sich, Frauenteams zu fördern. Die vierzehn Männervereine der ersten Profiliga «Top 14» seien seit 2023 verpflichtet, eine Frauensparte zu führen. «Und wir sind selbstständiger als Fussballerinnen, die das Spiel der Männer kopieren», sagt Torha. «Im Rugby entwickeln wir einen eigenen Stil, eine eigene, feminine Identität – flüssiger, weniger draufgängerisch.»

Das könnte auch sein, weil Spielerinnen statistisch gesehen stärker als Männer unter dem Hauptübel des Rugbyspiels leiden – dem Schädel-Hirn-Trauma. Ein ernstes Thema. Torha spricht nicht gern darüber; lieber erfreut sie sich am kollektiven Erleben des Rugbyspiels. Es folge der gleichen Losung wie die Drei Musketiere, die bekanntlich auch aus der Gascogne stammen, lacht Torha: «Alle für eine, eine für alle!»