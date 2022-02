Auschluss Sanktionen gegen Russland und Weissrussland im Hockey Erstmals werden zwei Nationen von der Hockey-WM ausgeschlossen – aber der Mut fehlt, den Russen die WM 2023 wegzunehmen.

Russland und Weissrussland sind von sämtlichen Turnieren des Jahres 2022 ausgeschlossen. So wie es auch der Schweizerische Eishockey-Verband (SIHF) gefordert hat. Wer die beiden Länder bei den verschiedenen Turnieren und vor allem bei der WM in Finnland (9. bis 21. Mai) ersetzt, ist noch offen. Geplant ist die Nomination von Österreich und Frankreich. Vorerst hat die Schweiz noch keinen Gegner für die WM-Partie vom 22. Mai gegen Russland. Voraussichtlich wird es Österreich sein. Das IIHF-Sportkomitee entscheidet in der Sache. Betroffen sind auch mehrere Titelturniere der Juniorinnen und Junioren. Die Sanktionen beschränken sich vorerst auf das Jahr 2022.

Filip Singer / EPA (Bratislava, 13. Mai 2011)

In der ganzen Geschichte des internationalen Eishockey Verbandes (seit 1908) ist – abgesehen von der Absenz Deutschlands im internationalen Sportverkehr in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg - noch nie eine Hockeynation aus politischen Gründen aus der WM ausgeschlossen worden. Offen ist noch, ob den Russen nach der U20-WM nun auch die WM 2023 in St. Petersburg entzogen wird. Das Zögern ist verständlich. Denn der Preis für eine Wegnahme dieser WM ist hoch.

Die Vermarktungsagentur Infront bezahlt dem Internationalen Verband für die TV- und Werberechte gut 20 Millionen im Jahr. Infront, im Besitz von chinesischen Investoren, refinanziert diese Summe durch den Verkauf der TV- und Werberechte. Der wichtigste Werbekunde ist der russische Energiekonzern Gazprom. Die WM 2023 wird Russland erst entzogen, wenn Infront grünes Licht gibt. Sanktionen sind gut und recht – aber wenn es ans eigene Portemonnaie geht, erlahmt der Eifer.