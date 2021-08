Schweizer Cup Der Ticketvorverkauf für das Spiel des SC Cham gegen den FC Luzern ist gestartet Ab sofort ist eine begrenzte Anzahl Tickets für das Cupspiel zwischen dem SC Cham und dem FC Luzern im Vorverkauf verfügbar.

Am 15. August trifft der SC Cham in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups auf den FC Luzern. Ab sofort ist der Ticketvorverkauf für das Spiel im Chamer Eizmoos gestartet, wie der SC Cham in einer Mitteilung schreibt. Das Ticketangebot ist begrenzt – es werden maximal 3'000 Zuschauer zugelassen.

Zu kaufen gibt es die Tickets in der Neudorf Papeterie im Neudorf Center Cham sowie auf www.starticket.ch. Fans des FC Luzern können die Stehplatztickets direkt über die Fanarbeit Luzern beziehen.

Eintrittspreise Sitzplatz nummeriert - Zusatztribüne: 40 CHF

Stehplatz Erwachsene: 20 CHF

Stehplatz Lehrlinge, Studenten, AHV-/IV-Bezüger: 15 CHF

Stehplatz Kinder 11 – 16 Jahre: 10 CHF

Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.

Gemäss SFV-Reglement berechtigen Veteranen-Ausweise und SC Cham-Mitgliederausweise nicht für einen Gratiseintritt, schreibt der SC Cham. Für die Cuppartie seien nur die offiziellen SFV-Trainer und Schiedsrichterausweise für Stehplatztickets zugelassen.

Einlass nur mit Covid-Zertifikat

Für den Einlass ist das Covid-Zertifikat für jeden Zuschauer Pflicht. Dieses muss zusammen mit einem amtlichen Ausweis vorgewiesen werden, schreibt der SC Cham. Das COVID-Zertifikat gibt es sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form. Damit wird entweder eine Impfung, eine bereits durchgemachte Erkrankung oder ein aktuelles negatives Testergebnis bestätigt. Kinder unter 16 Jahren (bis Jahrgang 2006) benötigen kein Zertifikat.

«Wird infolge fehlenden oder unvollständigen COVID-Zertifikats keinen Einlass in das Stadion Eizmoos gewährt, besteht keinerlei Anspruch auf Rückerstattung des Tickets», schreibt der SC Cham. Aufgrund der Einlasskontrollen ist der Zeitaufwand um einiges grösser – Einlass ist bereits um 14 Uhr möglich. (pl)