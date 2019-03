SC Kriens: 8 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang Mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Wil zeigt sich der SC Kriens erneut von seiner starken Seite. Damit schaffen sich die Krienser einen guten Abstand zum Abstiegsrang. Turi Bucher

Saleh Chihadeh schiesst das 1:0 für den SC Kriens gegen den FC Wil. (Urs Lindt/freshfocus, Kriens, 12. Juli 2018)

Der SC Kriens brilliert in der Rückrunde weiter: 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Wil. Damit rücken die Krienser bis auf drei Punkte an die Ostschweizer heran. Viel wichtiger: Die Distanz zu Rapperswil-Jona (2:3-Niederlage gegen Vaduz in der Nachspielzeit) beziehungsweise zum einzigen Abstiegsrang beträgt nun schon satte acht Punkte. «Das klingt gut», sagt Kriens-Trainer Bruno Berner, «aber ich wiederhole: Erreicht ist noch nichts. Wir reiten auf einer Welle und wollen möglichst nicht so bald von dieser runterfallen.»

Der SCK-Coach sagte nach dem überzeugenden Auftritt in Wil, ausschlaggebend sei die defensiv stabile, starke Leistung der Krienser gewesen. Und das Tor von Mittelstürmer Saleh Chihadeh natürlich: Omer Dzonlagic hatte in der 51. Minute in den Wiler Fünferraum geflankt, Chihadeh stieg in die Luft und köpfelte zum 1:0 für Kriens ein.

Kriens dem 2:0 näher als Wil dem 1:1

Sechs Minuten zuvor hatten die Luzerner die heikelste Szene schadlos überstanden: Wils Uruguayer Sergio Cortelezzi schoss einen Freistoss an die Latte, SCK-Captain Daniel Fanger musste das Wiler Nachsetzen mit dem Kopf befreien. Aber insgesamt waren die Gäste aus der Innerschweiz dem 2:0 näher als die Einheimischen dem 1:1:

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Am Dienstag (20.00) kommt der FC Aarau nach Kriens; am Freitag muss Kriens zum FC Winterthur.