FUSSBALL SC Kriens: Die Challenge-League-Tür bleibt einen Spalt offen Noch fünf Spiele: Der SCK empfängt am Samstag (18 Uhr, Kleinfeld) Stade Lausanne-Ouchy. Und sogar der Ligaerhalt ist plötzlich wieder möglich. Allerdings nur am "Grünen Tisch".

Bleibt der SC Kriens (links Asvhin Balaruban, Mitte Anthony Bürgisser) in der Challenge League doch noch am Ball? Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Aarau, 23. April 2022)

«Wir haben mehr Planungssicherheit als in den vergangenen Jahren», sagte der neue Kriens-Sportchef Marco Wiget vor nicht langer Zeit, weil der Abstieg des SCK von der Challenge League in die Promotion League sportlich schon seit einiger Zeit und bald danach auch rechnerisch Tatsache war.

Doch Anfang dieser Woche dann die Überraschung: Plötzlich öffnet sich für den SC Kriens die Tür zum Verbleib in der zweithöchsten Liga der Schweiz doch noch einen klitzekleinen Spalt. Der Grund: Die vier Aufstiegsanwärter aus der Promotion League – Breitenrain, Bellinzona, Chiasso und Stade Nyonnais – haben die Liga-Lizenz in erster Instanz nicht erhalten, denn ihr bei der Swiss Football League (SFL) eingereichtes Dossier ist ungenügend und zurückgewiesen worden.

Den vier Vereinen bleiben nur wenige Tage Zeit, um ihre Dossiers nachzubessern und lizenztauglich zu machen. Die Lizenzkommission will am 20. Mai über ihre Entscheide in zweiter Instanz informieren.

Rein sportlich fällt die Aufstiegsentscheidung erst in den Playoff-Runden, die bis zum 4. Juni dauern. Wenn die Lizenzbegehren des genannten Quartetts auch in zweiter Instanz abgeschmettert werden, erbt gemäss Reglement Kriens den freien Platz in der Challenge League. Denn: Der SCK hat sein Dossier ebenfalls eingereicht und die Prüfung bestanden.

Die Arbeit wenigstens neben dem Rasen erledigt

«Diese Saison hat unser Dossier auf dem Rasen nicht gepasst», sagt Sportchef Wiget, «dafür hat der SCK seine Arbeit neben dem Platz gut erledigt.»

Es ist nicht so, dass Wiget und die Krienser Verantwortlichen jetzt bis zum 20. Mai wie auf Nadeln sitzen. Wiget: «Ich würde es nicht ‹ein Hoffen› nennen, vielmehr ‹ein Warten›. Unabhängig vom Entscheid machen wir unsere Hausaufgaben sowieso.» Und wenn der SC Kriens tatsächlich das «Grüne Glück» winkt? «Dann machen wir Hausaufgaben für Fortgeschrittene», sagt Wiget. Soll wohl heissen, dass die Planung der neuen Saison und auch die Planung des Spielerkaders nochmals zur Herausforderung werden würde. «Wir haben unseren Plan, wie und mit wem wir nächste Saison auftreten wollen, daran halten wir fest», versichert Wiget, «und es bliebe genügend Zeit, um an den Rädchen zu drehen.»

Auch Kriens-Präsident Werner Baumgartner stellte nach dem Erstinstanzurteil klar: «Wir würden uns sicher nicht dafür schämen, wenn wir in der Challenge League bleiben. Es wäre ja auch ein Zeichen, dass wir nicht ganz alles falsch gemacht haben.»

Es wäre übrigens keine Premiere, wenn der sportliche Absteiger nicht tauchen müsste. Locarno profitierte gleich zweimal: 2009 blieben die Tessiner in der Challenge League, weil sowohl Concordia Basel wie auch La Chaux-de-Fonds die Lizenz verweigert wurde. Vier Jahre später holte Locarno in 36 Spielen nur 5 Siege – diesmal erhielt Bellinzona die Lizenz nicht, der FC Locarno erhielt erneut das «Geschenk». Eine Saison später war dann aber – sowohl sportlich wie auch reglementarisch – definitiv Schluss für Locarno in der Challenge League.

2015 profitierte der FC Biel, weil das Servette-Dossier nicht genügte. Und 2017 erhielt «Aufsteiger» Le Mont keine Spielberechtigung, was den FC Wil vor dem Abstieg bewahrte.

Aufgrund der Lizenz-Brisanz rückt die morgige Heimpartie des SC Kriens gegen Stade Lausanne-Ouchy ziemlich in den Hintergrund. Kriens spielt ohne die gesperrten Balaruban und Selassi sowie ohne die verletzten Urtic, Sessolo, Goelzer, Binous und Alessandrini.

Doch Kriens hat immerhin einen seiner einzigen beiden Heimsiege in dieser Saison gegen die Westschweizer erkämpft. Chef Wiget: «Die letzten fünf Partien sollen für jeden einzelnen Spieler ein Ansporn sein, sich selber, aber auch alle gemeinsam als Mannschaft zu präsentieren und für den SC Kriens Punkte zu holen.»