SC Kriens holt Kukeli von Sion Seit Montag steht der SC Kriens im Training für die zweite Challenge-League-Saison. Turi Bucher

Burim Kukeli, links. (Bild. KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Am Dienstag vermeldete SCK-Sportchef Bruno Galliker einen prominenten Namen, der ab sofort im Krienser Kader steht: Burim Kukeli (Bild), der zuletzt in der Super League beim FC Sion unter Vertrag stand, verstärkt das Krienser Mittelfeld. Der 35-jährige Kukeli spielte 2016 mit der albanischen Nationalmannschaft an der EM in Frankreich.

Ausserdem verpflichtete der SC Kriens den 22-jährigen Ghana-Portugiesen Asumah Abubakar. Flügelstürmer Abubakar spielte zuletzt in Holland beim Zweitligisten MVV Maastricht und ist ehemaliger portugiesischer U19-Nationalspieler.

Ausserdem bereits im Training steht beim SCK Stürmer Igor Tadic. Sein Wechsel vom FC Vaduz nach Kriens stand schon seit einigen Tagen fest. Im Probetraining befinden sich derzeit die Offensivspieler Dylan Qela (Neuchâtel Xamax), Rrezart Hoxha (Wil) und Célien Wicht (Cham).

Kein Stress wegen Stammgoalie Enzler

Noch nicht klar ist, ob Kriens weiterhin auf Torhüter Simon Enzler zählen kann oder ob dieser zurück zum FC Luzern kehrt. Enzler trainiert momentan mit dem FCL. «Ich habe deswegen keinen Stress», sagt SCK-Sportchef Galliker, «wir haben mit Sebastian Osigwe schon einen starken Goalie in unseren Reihen.» Doch Trainer Bruno Berner ergänzt: «Nächste Woche wollen wir Klarheit.» Am Samstag steht für Kriens die erste Vorbereitungspartie auf dem Programm: Der SCK spielt auswärts beim Super-League-Team FC Basel. Die weiteren Testspielgegner sind FC Zürich U21, Vaduz, Thun, Young Boys und Cham.