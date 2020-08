SC-Kriens-Präsident Baumgartner: «Die Sicherheit muss gewährleistet werden» Beim Challenge-League-Fussballklub SC Kriens wertet man den Entscheid des Bundesrates positiv.

Werner Baumgartner, Präsident des SC Kriens, im Stadion Kleinfeld. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 18. September 2019)

(tbu) «Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht für den Schweizer Fussball», sagt Kriens-Präsident Werner Baumgartner. «Ich sage ‹grundsätzlich›, weil es weiterhin wichtig sein wird, dass man die Coronaregeln befolgt. Wenn die kantonale Behörde die Bewilligung für ein Spiel mit mehr als 1000 Zuschauern erteilt, müssen wir die Einhaltung der Sicherheitsbedingungen gewährleisten können.»

Baumgartner will sich auf keine Zuschauerzahl fixieren, was kommende Kriens-Spiele betrifft. Das Kleinfeld-Stadion bietet Kapazität für rund 3600 Besucher. Billette für die Hälfte dieser Zahl zu verkaufen, wäre in Kriens schon ein vorläufiges Erfolgserlebnis.