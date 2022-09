Diamond-League-Final Ein Überflieger und viele Schweizer im Hoch: Warum Weltklasse Zürich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes wird Weltklasse Zürich im Letzigrund, Ausgabe 2022, wird wohl noch stimmungsvoller als in anderen Jahren. Weil die Schweizer Leichtathletik so gut dasteht wie selten. Und weil mit Armand Duplantis ein Mann zu einem weiteren Weltrekord greift.

Armand Duplantis, vor einem Jahr am Diamond-League-Meeting in Zürich. Bild: Ennio Leanza/KEY

Sie verkriecht sich jeweils für ein Jahr und kommt normalerweise erst Ende Sommer zum Vorschein: Die Magie des Letzigrunds. Man kennt sie in Leichtathletik-Kreisen – und bei der Ausgabe 2022 von heute Abend scheint diese Magie noch etwas grösser zu sein als sonst. Weil Weltklasse Zürich ein intensives Leichtathletik-Jahr abschliesst, das mit WM und EM viele Geschichten bot. Und aus Schweizer Sicht einen Höhenflug. Gleich neun Schweizerinnen und Schweizer kommen im längst ausverkauften Stadion in den Disziplinen-Finals zum Einsatz, fünf davon haben EM-Edelmetall gewonnen. Dazu sind in Vorläufen weitere Schweizer Auftritte vorgesehen. Doch auch international trumpft das Meeting auf. 19 Olympiasieger (oder -innen) sind am Start, an Höhepunkten fehlt es nicht. Wir picken einige wenige heraus. Simon Ehammer gehört dazu, das Geschwisterpaar Kambundji – und der schwedische Überflieger:

Armand Duplantis

Er ist derzeit die Attraktion auf der Leichtathletik-Weltbühne. Als «der Grenzenlose» wird er in langen Artikeln betitelt, als «Modell Bubka» oder eben: als «Superstar». Über ihn, der in Louisiana in den Staaten aufwuchs, wird erzählt, dass er schon als Kind mit dem Besenstiel auf Sofas sprang, seinem Vater, einem einstigen Stabhochspringer nacheiferte, mit sieben Jahren bereits 2,33 Meter übersprang und eine Sprunganlage im Garten geschenkt bekam. Wie er früh den passenden Übernahmen «Mondo» erhielt. Und so eben bereits fünf Mal Weltrekord gesprungen ist, letztmals in Eugene an der WM. «Ich bin erst am Anfang», sagt er. Mehr als 6,21 Meter sind also gefragt, will er im Letzigrund einen weiteren Rekord aufstellen. Was er auch sagt: «Am meisten lernte ich aus meinen Misserfolgen.» Was auch heisst: Der nur zweite Platz von Brüssel vergangener Woche könnte ihn in Zürich zu Höhenflügen tragen. Das Letzigrund ist ja bekannt als Weltrekordstätte. 21 Mal wurde ein solcher gefeiert – doch der letzte ist dreizehn Jahre her, ebenfalls im Stabhochsprung: Jelena Issinbajewa (RUS) erreichte 5,06 Meter.

Simon Ehammer

Simon Ehammer: Vor einer Woche gewann er das Leichtathletik-Meeting in Luzern vor seinem ärgsten Konkurrenten Miltiadis Tentoglou. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Simon Ehammer wurde gestern zusammen mit Noah Lyles, dem US-Sprinter, an der Medienkonferenz unter dem Motto «Cool Guys» angekündigt. In Sachen flotte Sprüche hielt der Appenzeller nicht ganz mit dem 200-m-Weltmeister mit. In Sachen Zielsetzung aber schon. Im Weitsprung will er es als Zehnkämpfer zum Saisonabschluss noch einmal den Spezialisten zeigen. Allen voran dem Weitsprung-Europameister (und Olympiasieger) Miltiadis Ten-toglou. Der Grieche unterlag dem Appenzeller zuletzt in Luzern. In der Diamond-League und an der WM aber sprang Tentoglou weiter. Auf zweiter Ebene geht es um den Saisonbestwert. Den hielt Ehammer mit 8,45 m von Götzis – bevor Tentoglou an der EM 8,52 m sprang. Geht da heute noch etwas? Sicher ist Ehammer, dass die 25 000 Zuschauer mithelfen werden. «Ich freue mich darauf, und will dem Publikum Spass machen.»

Die Kambundjis

Mujinga und Ditaji Kambundji haben von der EM einen ganzen Medaillensatz nach Hause gebracht. Bild: Pius Amrein

«Die schnellste Familie Europas»: So bezeichnet der Boulevard die Kambundjis. Tatsächlich: Zwei von vier Schwestern sind in der Weltspitze, die 30-jährige Mujinga seit Jahren, nun auch die zehn Jahre jüngere Ditaji, die an der EM mit Bronze über 100 m Hürden den Familien-Medaillensatz vervollständigte. Mujinga verzichtete zwar kurzfristig auf das 100-m-Rennen in Zürich – und damit auf den Auftritt gegen die jamaikanische Sprinterin der Stunde, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Im 200er wird die 30-jährige Europameisterin gegen die WM-Goldgewinnerin Shericka Jackson antreten. Ditaji geht im Weltklasse-Feld der Hürdensprinterinnen nicht als Favoritin an den Start. Gestern gab sie neben der Weltmeistern Tobi Amusan aus Nigeria Auskunft. Und schien selbst erstaunt, dass sie hier sitzt. «Vor fünf Jahren startete ich im Letzigrund noch am Kids-Cup und holte meine erste Medaille überhaupt.»