Challenge League Kriens verschläft gegen Xamax die Startphase und kassiert eine hohe Niederlage Die Krienser Challenge-League-Fussballer gehen in Neuenburg gegen Xamax deutlich mit 0:4 (0:1) unter.



Aziz Binous (Kriens) gegen Alexandre Pasche (Xamax).

Urs Lindt / freshfocus (Neuenburg, 06.08.2021)

In Schaffhausen nach 12 Minuten in Rückstand; gegen Thun schon nach drei Minuten; und gestern in Neuchâtel gegen Xamax nach 14 Minuten 0:1 hinten – man kann das nur mit Skepsis oder vielmehr mit Unzufriedenheit als die «SCK-Viertelstunde» bezeichnen, so wie Kriens seit Saisonbeginn in seine Spiele gestartet ist.

Es war nach einem Corner von Mike Gomes, als die Neuenburger durch Yoan Epitaux 1:0 in Führung gingen und Kriens schnell auf die Verliererstrasse geriet.

Bis zur Pause konnte die Krienser Mannschaft von Trainer Davide Morandi das Spiel gegen Xamax ausgeglichen gestalten. Diese Ausgeglichenheit vermochte auch die Ballbesitzstatistik zu belegen. «Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt», sagte Morandi hinterher. Aber: Kriens lag zur Pause halt wieder in Rückstand, wie schon in den zwei Partien zuvor. «Zur Pause habe ich fest daran geglaubt, dass wir noch punkten können», meinte Kriens-Sportchef Bruno Galliker.

Als nächstes steht das Cupspiel an

Doch auch den Start in die zweite Halbzeit verschlief Kriens. Als Xamax in der 54. Minute auf 2:0 (schon wieder Epitaux) und in der 56. Minute auf 3:0 (Karim Gazzetta) erhöhen konnte, war das Spiel vorzeitig entschieden, hatte der SCK nichts mehr «zu bestellen». Gazzetta traf später (72.) noch zum 4:0.

Wichtigste statistische Zahl nach der 0:4-Niederlage und nach drei Spielen: Kriens steht mit nur einem Punkt zu Buche.

Als nächster Match steht für Kriens am kommenden Samstag die Cuppartie in Vevey (1. Liga) auf dem Programm. Coach Morandi: «Diese Cuprunde müssen wir unbedingt überstehen.» Ja, am Genfersee ist der Sieg für den SCK Pflicht.

Eine Woche später folgt dann das Heimspiel gegen den FC Wil: Wieder mit einem frühen Rückstand? Oder vielleicht zur Abwechslung mal mit einer Krienser Führung und sogar dem ersten Meisterschaftssieg?

Xamax – Kriens 4:0 (1:0)

Maladière. – SR Von Mandach.

Tore: 14. Epitaux 1:0. 54. Epitaux 2:0. 56. Gazzetta 3:0. 72. Gazzetta 4:0.

Neuchâtel Xamax: Guivarch; Gomes, Epitaux, Berisha, Gonçalves (46. Tavares); Pasche; Gazzetta (78. Ouattara), Beloko (63. Hammerich); Veloso, Lahiouel (46. Nuzzolo), Haile-Selassie (63. Mafouta).

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Isufi, Goelzer, Balaruban; Mistrafovic (77. Bürgisser), Selasi, Sessolo (73. Djorkaeff), Aliu (60. Yesilçayir); Binous (60. Lang), Mulaj (73. Sukacev).

Bemerkungen: Xamax ohne Dakouri und Ouhafsa (beide verletzt). Kriens ohne Marleku, Alessandrini (beide verletzt), Avdijaj (krank), Costa und Brügger (beide rekonvaleszent). Verwarnungen: 39. Mistrafovic, 45 (+1). Veloso, 52. Mulaj, 77. Yesilçayir (Fouls).