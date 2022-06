Schwingen Sven Schurtenberger gewinnt in Visp - Mike Müllestein triumphiert in Küssnacht Nach einer harzigen Zeit triumphiert der Luzerner Sven Schurtenberger beim Südwestschweizer Schwingfest. Mike Müllestein überzeugt beim Abendschwinget in Küssnacht.

In der Eishalle von Visp fand Sven Schurtenberger gestern zu seiner Form zurück. Der 31-jährige Schwinger aus Buttisholz holte sich den Sieg beim Teilverbandsfest der Südwestschweizer. Schurtenberger überzeugte mit vier Maximalnoten gegen Nicola Sturny, Quentin Hayoz, Stéphane Haenni und schliesslich Romain Collaud im Schlussgang. Im 3. Gang musste er sich gegen den Berner Kilian von Weissenfluh mit einem Gestellten begnügen, im 4. Gang gab es eine 9,75 gegen Steven Moser.

Nach dem Fest zeigte sich Schurtenberger sehr zufrieden im SRF-Interview. Er habe zuletzt eine «harzige Zeit» erlebt, sagte er. «Heute konnte ich vielseitig schwingen. So kann es weitergehen. Ich schaue dem Eidgenössischen sicher zuversichtlich entgegen.» Stefan Arnold, der zweite angetretene Innerschweizer, schaffte es ebenfalls in die Kranzränge. Der Urner startete zwar mit einer Niederlage gegen Johann Borcard, gewann dann aber viermal und stellte mit Lars Voggensperger im 5. Gang.

Sven Schurtenberger ballt die Faust nach dem Schlussgang-Sieg gegen Romain Collaud. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Visp, 26. Juni 2022)

Einen Sven Schurtenberger in der Verfassung von Visp können die Innerschweizer gebrauchen. Bei den Bergfesten auf Schwarzsee und Stoos konnten sie zuletzt nicht um den Festsieg mitreden. Schurtenberger selbst verpasste auf dem Stoos den Kranz.

Im Oberwallis war das Teilnehmerfeld nicht ganz so hochkarätig besetzt wie am parallel stattfindenden Verbandsfest der Nordostschweizer in Balterswil. Topfavorit Samuel Giger setzte sich im Thurgau mit sechs Siegen durch. Im Schlussgang bezwang er Werner Schlegel nach drei Minuten mit Kurz und Nachdrücken am Boden. Den Kranz gewann auch der Luzerner Joel Ambühl. Der Zuger Marcel Bieri ging hingegen leer aus.

Müllestein in Küssnacht unwiderstehlich

Der Topfavorit Mike Müllestein drückte dem Abendschwinget in Küssnacht mit sechs einwandfreien Siegen den Stempel auf. Zwei Wochen nach der Überdehnung des Bandes am Kniegelenk beim Bergkranzfest Stoos kehrte der 33-Jährige eindrucksvoll in den Sägemehlring zurück. Er überzeugte in seinen Kämpfen mit enormem Drive und effizienter Arbeit. Der Umzugsfachmann bodigte die fünf Gegner im Schnellzugstempo. Im Schlussgang duellierte sich der 59-fache Kranzgewinner, wie schon zum Auftakt, mit Joel Kessler. Auch in dieser Begegnung siegte Müllestein in der vierten Minute mit Fussstich. «Seit dem Stoos stand ich nicht mehr im Sägemehl. Deshalb war der Formtest eine Woche vor dem Innerschweizer Schwingfest für mich sehr wertvoll. Ich habe wieder volles Vertrauen in mein Knie», sagte Mike Müllestein.

In einer guten Verfassung präsentierte sich auch Joel Kessler. Nach seinem Sieg vor drei Wochen am Morgartenschwinget erreichte der Maschinenbau-Student erneut den Schlussgang. Nach der Startniederlage gegen Mike Müllestein realisierte der gross gewachsene Sennenschwinger gleich viermal die Maximalnoten.

«Nachdem ich die Qualifikation für das Eidgenössische Schwingfest bereits geschafft habe, kann ich viel befreiter kämpfen und das zahlt sich jetzt aus»,

resümierte der 25-Jährige. Unter seinem Wert wurde Noe van Messel geschlagen, erreichte aber am Schluss noch den zweiten Rang. Nach seiner langen Verletzungspause fehlt dem Zuger noch die nötige Wettkampferfahrung. (cza/sige)