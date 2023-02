Schweizer Cup Nach dem 5:3-Cupsieg gegen GC bleibt die Erkenntnis: Messer am Hals kann der FCB Der FC Basel siegt zum ersten Mal in diesem Jahr und zieht dank dem 5:3 über GC ins Cup-Viertelfinale ein. Der Sieg ist verdient, steht aber bis zum Schluss auf der Kippe, weil der FCB defensiv haarsträubend verteidigt.

Wenn dem FC Basel das Messer am Hals hat, liefert er. So auch im Cup-Achtelfinalspiel gegen GC. Michael Buholzer / KEYSTONE

Es war ja in dieser Saison bislang nicht so, dass man sich beim FC Basel wirklich auf viel verlassen konnte. Immer wenn man dachte, der FCB hat die Kurve gekriegt und startet eine Siegesserie, kam ein Rückschlag. Und immer wenn man dachte, es sei alles für einmal ruhig, dann kamen Geld-Forderungen an den Basisverein. Dies sind nur zwei Beispiele, aber sie stehen symbolisch für eine Saison, in der beim FC Basel vieles inkonstant ist. Aber etwas, auf das konnte man sich dann doch verlassen: Wenn der FCB das Messer am Hals hatte, dann hat er geliefert. Das war gegen Bröndby so, das war gegen Sofia so, und das war gegen Aarau in der letzten Cup-Runde so. Messer am Hals kann der FCB. Und dieses Spiel gegen GC, das ist durchaus eines, in dem der FC Basel unter Druck steht – mit der Niederlage gegen Luzern und einer eher eisigen Stimmung im Gepäck.

Von letzteren zwei Sachen lassen sich die Basler aber nichts anmerken. Sie liefern – und ziehen dank des 5:3 über GC ins Viertelfinale des Schweizer Cups ein. Und dass die Basler GC an diesem eiskalten Mittwochabend vor mickriger Kulisse besiegen, ist verdient. Auch wenn der FCB einen eher suboptimalen Start erwischt. Nach nur zwei Minuten wird die FCB-Defensive ausgehebelt und krachen Mirko Salvi und Sergio López bei der Klärungstat ineinander. Letzterer muss sich in der Folge auswechseln lassen. Und man hat kurz das Gefühl, dass das hier alles eher gegen die Basler laufen wird.

Aber der FCB lässt sich nicht beirren und verzeichnet nach 19 ereignislosen Minuten den ersten Abschluss dieser Partie. Andi Zeqiri scheitert aus spitzem Winkel an GC-Keeper Justin Hammel. In der 29. macht es Anton Kade dann ebenfalls aus spitzem Winkel besser und trifft nach gütiger Kopfball-Verlängerung der Hoppers zum 1:0. Lange währt die Freude dann aber nicht. Denn – auch auf das ist beim FCB Verlass – er kassiert dann naiv und unnötig den Ausgleich. Nur zwei Minuten später.

Die Viertelfinalpaarungen des Schweizer Cups Di, 28.02.2023: FC Thun (ChL) - BSC Young Boys (SL) Mi, 01.03.2023: FC St. Gallen (SL) - FC Basel (SL) Mi, 01.03.2023: FC Sion (SL) - FC Lugano (SL) Do, 02.03.2023: FC Rotkreuz (1.) - Servette FC (SL)

Aber im Vergleich zu anderen Partien zerfällt das Basler Spiel in der Konsequenz nicht in seine Einzelteile, sondern verfolgt der FCB weiter sein durchaus gutes Spiel und geht vor der Pause und durch einen Penalty von Fabian Frei erneut in Führung. Und ab dann gibt der FCB diese auch nicht wieder her, baut sie gleich nach der Pause durch Zeki Amdouni auf 3:1 aus.

Ein Tor-Spektakel von beiden Teams

Dennoch kann man nie ganz abschätzen in diesem Spiel, wie sicher diese Führung und das Weiterkommen sind. Weil die Basler teils haarsträubend, meist vogelwild verteidigen. Beispielsweise in der Szene, in der Andy Pelmard in der 52. den Penalty verschuldet und durch den die Hoppers verkürzen können. Oder beim 3:4 der Hoppers, bei dem die Zuordnung im Strafraum nicht stimmt. Es sind Szenen, die der Kategorie naiv und unnötig zugeordnet werden müssen. Weil der FCB aber für einmal viele Tore schiesst, meistert er auch diese «Messer am Hals»-Situation.

«Fünf Tore schiessen wir selten. Dann ist es auch egal, wenn wir mehr als sonst bekommen», fasst Captain Fabian Frei dieses Acht-Tore-Spektakel zusammen. Die Treffer vier und fünf der Basler schiessen Kasim Adams und erneut Amdouni. «Das war eine tolle Reaktion auf den Samstag», so Frei zum ersten Sieg des Jahres 2023 der Basler. Dank dieses Sieges kann der FCB zumindest für kurze Zeit die Sorgen abschütteln. Es ist ein kleines Erfolgserlebnis in einer schwierigen Zeit. Lange ausruhen darauf, liegt aber nicht drin. Denn bereits am Samstag muss der FCB erneut im Letzigrund gegen GC antreten. Dann geht es darum, sich langsam weg von Platz 6 in der Tabelle zu bewegen. Im Cup wartet dann am 1. März – am Fasnachtsmittwoch – der FC St. Gallen. Auswärts. Dann können die Basler einmal mehr beweisen, wie gut sie mit dem Messer am Hals umgehen können.