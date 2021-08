Schweizer Fussballcup Ein Tor, das sich anfühlt wie ein Sieg: Der FC Littau verliert gegen die Young Boys nur mit 1:4 Littau spielt in der sechsthöchsten Schweizer Liga. Spielt keine Rolle: Der Serienmeister tut sich auf dem Ruopigen-Platz schwerer als gedacht.

Die zahlreich erschienen Fans der Berner Young Boys riefen nach Ablauf der 75. Minute ihre obligate YB-Viertelstunde aus. Zu diesem Zeitpunkt führte ihr Team 4:0 und es wäre eigentlich nur normal gewesen, hätte der Playoffteilnehmer der Champions League noch den einen oder anderen Treffer draufgepackt. Doch nichts dergleichen geschah, im Gegenteil: Kurz vor Ablauf der 90. Minute tauchte Littau-Stürmer Stefano Izzo vor YB-Goalie Guillaume Faivre auf und schob den Ball in das tiefe, aus seiner Sicht linke, Eck. Die Fans auf der Tribüne hinter diesem Tor und die Stehplatzzuschauer auf der Seite flippten nun total aus, der Treffer wurde gefeiert wie ein Sieg.

Littauer Jubel nach dem Ehrentreffer zum 1:4. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Es war der Schlusspunkt einer Cuppartie, die aus der Sicht des Unterklassigen das war, was man im Vorfeld eigentlich nicht erwarten durfte. Das 1:4 ist eine Überraschung, nie und nimmer hätten sich die Fans des FC Littau ausgemalt, dass dieser nur so viele Gegentore erhält, wie der grosse Nachbar FC Luzern beim 3:4 zum Saisonauftakt in die Super League. Möglich war das dank des grossartigen Torhüters Ramon Grüter.

YBs Wilfried Kanga (rechts) scheitert an Littaus Torhüter Ramon Grüter. Bild Philipp Schmidli/ Keystone

Der 26-Jährige stellte sich schliesslich freudestrahlend vor die Fernsehkameras und liess das soeben Erlebte noch einmal Revue passieren. Dabei unterlief ihm die Untertreibung des Jahrhunderts:

«Es war ein unglaubliches Erlebnis, ein Hammerspiel, eine Hammererfahrung. Zum Glück gelangen mir zwei bis drei erfolgreiche Aktionen.»

Wie bitte? Es müssten mindestens 20 gewesen sein, immer wieder verhinderte Grüter dank seinem beherzten Eingreifen ein leichteres Spiel der übermächtigen Gäste. «Hauptsache wir konnten mir unserem Tor die Fans glücklich machen. Es machte mir Riesenfreude, uns hier vor dieser Kulisse zeigen zu können.»

Nach dem Seitenwechsel musste Schlimmeres befürchtet werden

Die Young Boys gingen nach einem Konter in der 17. Minute dank Wilfried Kanga in Führung. Kurz vor der Halbzeit erzielte Vincent Sierre mit einem Lupfer das 2:0. Nach dem Seitenwechsel schien, als ob die Luft der Littauer etwas draussen wäre. Fast mühelos gingen die Berner bis zur 57. Minute 4:0 in Front, und es schien, als ob die Partie nun den Verlauf nehmen würde, den man allgemein erwartet hätte. Doch YB schien die Lust nicht zu haben, um den Luzernern richtig einzuschenken und vergab mehrere Chancen leichtfertig, oder da war eben dieser Ramon Grüter immer wieder zur Stelle. Und dann passierte eben noch das Unerwartete, das die Partystimmung so richtig anheizte. Izzo traf, Izzo war die gefeierte Figur. Izzo sagte, als er endlich vor die Kameras treten konnte:

«Grandios, ich habe so viel Freude. Die Stimmung ist super, und das Fest noch lange nicht fertig. Wir drehen jetzt total durch.»

Der Abschluss dieser Cupknüllers rundete einen gelungenen Abend ab. Die YB-Fans sorgten für gute Stimmung und sie feierten nach Spielschluss nicht nur ihre Mannschaft ab, sie liessen auch das Team des FC Littau hochleben. Genau so stellt man sich solch schöne Geschichten vor, die nur der Cup schreiben kann.